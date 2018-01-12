Михаил Державин. «Прощай, конферансье!»

10 января 2018 года на 81 году ушел из жизни актер советского и российского кино и театра Михаил Михайлович Державин.

Биография Михаила Державина

Семья Державиных была очень знаменита в свое время. Отец Михаил Степанович Державин был Народным артистом СССР, работал в театре имени Вахтангова. Мать – Державина Ираида Ивановна. Их семья жила в доме на легендарной улице Вахтангова, где проживали многие знаменитые актеры и художники. В этом же доме располагалось знаменитое театральное училище имени Щукина.

Юный Михаил рос в театральной обстановке. Со своими сверстниками они постоянно показывали театральные представления, сами писали сценарии сказок, придумывали декорации, и, конечно же, играли в своих спектаклях. Занавес ребята делали из географических карт. Для своих чад родители постоянно устраивали бальные вечера, проводили концерты, импровизировали. Державин уже с детства знал, кем будет в будущем.

Да и выбирать не приходилось, все само подталкивало в театр. В доме Державиных частыми гостями были выходцы театра Вахтангова: Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Анатолий Горюнов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов. Державин с детства дружил с Александром Ширвиндтом, он был частый гость в доме на Вахтангова. Их родители дружили и посещали друг друга постоянно. Впоследствии Ширвиндт и Державин образовали творческий дуэт, который завоевал сердца миллионов.

Михаил тогда даже не думал, что можно, кроме театра, еще посещать какие-либо места. Театр был для него всем.

Михаил Державин в молодости

Державины часто летом снимали дом в дачных поселках. Туда же приезжали знаменитые «вахтанговцы». Михаил Михайлович вспоминал:

Как-то Борис Владимиров и Вадим Тонков, артисты, которые играли популярных старушек — Авдотью Никитичну и Веронику Маврикиевну, — привезли с собой человека в плаще и кепке. Решили играть в футбол против деревенской молодежи. В воротах стоял этот элегантный дядя в кепке, в нападении и защите играли Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична. Борис Владимиров говорит: «Михал Михалыч забил гол лучшему вратарю мира». Все ребята насторожились, а Владимиров продолжает: «В воротах стоит Лев Иваныч Яшин». Это было невероятно!

Когда началось война, театр имени Вахтангова вывезли в Омск. Мать Михаила была беременна дочкой. Пока они ехали в Омск, родилась сестренка Михаила, назвали ее Татьяной. В эвакуации театр продолжал свои выступления. Юный Михаил посещал все спектакли своего отца, не пропустив ни одного.

В 1954 году Михаил поступил, конечно же, в театральное училище имени Щукина. Его преподаватели были знаменитые выпускники Вахтангова, которых он знал и помнил с детства по домашним посиделкам.

Театр

После окончания «Щуки» Державин устровился в Московский театр имени Ленинского комсомола. Театр гастролировал по Волге. Михаил, сдав выпускные экзамены в «Щуке», приехал к своей труппе в Куйбышев.

Михаил Державит и Александр Ширвиндт

Там он играет семь ролей второго плана. После того как театр приехал в Москву, Державин играл первую главную роль – стилягу Бубуса в пьесе «Опасный возраст». Эта постановка «взорвала зрителя», имела огромный успех. Именно с этого момента и началась народная слава артиста.

После Державин служил в театре на Малой Бронной, но недолго. Но по настоянию своих друзей Михаил оставил этот театр и продолжил карьеру в Московском академическом театре Сатиры, где трудился до конца своих дней. За все время работы в этом театре Михаил Михайлович сыграл огромное количество ролей: Елисеев в "Банкете", Велосипедкин в "Бане", Телятев в "Бешеных деньгах", Николай Буркини в "Прощай, конферансье!". Скалозуб в "Горе от ума", Семенов в спектакле "Мы, нижеподписавшиеся", Виктор Викторович в "Самоубийце" и многие другие.

Все герои Михаила абсолютно различны, но очень любят жизнь. Как грамотно и тонко он подходит к характеру каждого персонажа. Он просто вживается в роль, понимая и принимая своего героя таким, какой он есть.

На сцене Державин всегда выкладывался изо всех сил. Он любит перевоплощаться, играть. Если его персонаж был однообразен по сценарию, то прикладывал все усилия найти в нем изюминку и преподнести ее зрителю так, чтобы тот понял смысл задумки и пережил со своим героем его время.

Он вместе со своими друзьями-актерами посвятил спектакль «Прощай, конферансье!» их отцам, уже ушедшим в иной мир. В этой постановке они вместе с Мироновым воссоединили эстрадную и драматическую границу актерской индивидуальности.

Михаил Державин любил оставлять автографы

Когда был образован дуэт Ширвиндт – Державин, Михаил играл роль юмориста, Александр наоборот был сдержанным иронистом. После они совместно сыграют в спектакле «Молчи, грусть, молчи...», в пьесе "Счастливцев - Несчастливцев". Здесь присутствует все: цирк, драма, игра со зрителем.

Кино

Позже Михаил Михайлович снялся в ряде фильмов: «Они были первыми», «Лушка», «Сон», «Лебедев против Лебедева», «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх» и многие другие прекрасные картины с его участием. Огромный успех Державину принес фильм «Моя морячка», где он играет отдыхающего Гудкого. Его партнершами тогда были несравненная Людмила Гурченко и Татьяна Васильева. Этот фильм смотрится на одном дыхании. Необычайно талантливая игра актеров заставляют переживать главному герою, вызывая юмор и иронию.

Михаил Державин стал знаменитым после первых фильмов

Потом Державин пробует себя в роли ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». После ее будут показывать еще долгие годы. Вместе со своим другом детства Александром Ширвиндтом ведет программу «Утренняя почта», и уже новую программу, снятую в 2013 году, «Хочу знать».

Михаил Державин играл в проекте «Кабачок 13 стульев»

Личная жизнь

Михаил Михайлович слыл знаменитым ловеласом, покорителем женщин. Он три раза регистрировал официально свои отношения с женщинами.

Чего греха таить, романов у меня было много, - признается он сам. - Я могу об этом говорить открыто, потому что между моими браками были перерывы...

Первая супруга артиста Екатерина Райкина, дочь легендарного Аркадия Райкина. С юной девушкой они вместе учились в театральном училище. Когда сам Райкин посещал столицу, он останавливался в гостинице «Москва». Так, Державин вместе с Катей, бегали к Райкину в гостиницу, чтобы покушать. Вечно голодные студенты. Аркадий Райкин никогда не совался в личную жизнь своей дочери и Михаила. Даже после развода он продолжал относиться к Державину тепло и приветливо.

Вторая жена знаменитого артиста – Нина Буденная, дочь Семена Михайловича Буденного. Нина училась в МГУ на журналиста. У супругов родилась дочь Мария. Мария Михайловна осчастливила своих родителей, родив сыновей Петю и Пашу. Дочь окончила ГИТИС.

Михаил Державин с женой Роксаной Бабаян

Последней супругой Державина стала народная артистка Роксана Бабаян. Познакомились они в салоне самолета, вместе летели на выступления в Казахстан. Он тогда не представлял, что Роксана может быть такой необыкновенной девушкой. До знакомства она представлялась ему «грузной армянской девушкой», хотя ее песни ему нравились. Позже Михаил признавался: «Это была любовь с первого взгляда. ...Знакомство произошло в небе, значит, и брак зарегистрирован на небесах».

Награды

Михаил Державин по праву является Народным артистом РСФСР, СССР, заслуженным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств Польши. Ему был вручен Орден за заслуги перед Отечеством. За заслуги перед государством он был награжден орденом Дружбы.

Смерть

В среду, 10 января 2018 года, на странице театра Сатиры в facebook появился некролог:

Не стало Михаила Державина (1936-2018). О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Причиной смерти Народного артиста назвали продолжительную болезнь. Ему был 81 год.

Источник: uznayvse.ru

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