Леонид Куравлев: любовь и счастье

Актера с грустным взглядом любили режиссеры и боготворили зрители, а он до сих пор редко дает интервью и запрещает снимать о его судьбе документальные фильмы. Лишь его единственная любовь знала, какой Куравлев на самом деле.

Леонид родился в Москве, в семье слесаря авиационного завода и парикмахера. В начале 40-х с мамой случилась настоящая беда. На женщину донесли в компетентные органы. До сих пор неясно в чем обвиняли обычного мастера причесок, но суд решил, что женщина все-таки виновна и выселил ее в Мурманскую область. При этом маленький Леня должен был остаться в Москве.

Семь лет женщина добивалась воссоединения с сыном. Муж выехать к ним так и не смог и, оставаясь в Москве, не знал, сможет ли увидеть семью.

Следующие несколько лет Леня прожил с мамой на Кольском полуострове. Актер вспоминает это время, как самое счастливое в своем детстве. А вот когда им разрешили вернуться домой, в Москву, семья едва сводила концы с концами.

Школу Леонид оканчивал уже в столице. Учеба ему давалась плохо, особенно подолгу приходилось сидеть над точными науками. Сестра подтрунивала над мальчишкой, называя его способности слишком творческими для математики.

В выпускном классе Леониду довелось поучаствовать в самодеятельности.

В спектакле «Любовь Яровая», который ставили в школе, он получил главную роль и смог по‑настоящему раскрыться в ней. Педагоги теперь смотрели на старшеклассника Куравлева с уважением, а сестра снова принялась за шуточки. Поступай, говорит, на артиста. Там математику сдавать не надо!

В словах девушки Леонид юмора не рассмотрел и после выпускного отправился во ВГИК. Плохо подготовленный и мало верящий в свой успех юноша экзамены провалил, но мысль об актерском поприще стала занимать его все больше и больше.

Бездарность

Два следующих года Куравлев пытался освоить разные рабочие специальности, а о своем поступлении в театральное еще долго слушал шутки родных и друзей, которые сочли идею блажью. Однако что-то влекло его во ВГИК, и спустя два года он попробовал снова. Несмотря на традиционно громадный конкурс, Куравлев прошел.

Два года руководитель курса, на который поступил Леонид, ждал, что закомплексованный и стеснительный студент раскроется, а когда понял, что того, чтобы расшевелить, надо резать по живому, стал звать бесталанным. Грозился даже отчислить студента.

На самом деле потенциал талантливого Куравлева мастеру был понятен, но как заставить самого парня поверить в себя? Поворотным в судьбе актера стал отрывок из драмы Ибсена, который актер играл со Светланой Дружининой.

То ли союз с талантливой студенткой заставил его побороть неуверенность, то ли угрозы преподавателя подействовали, только от стеснительности парня ничего не осталось.

Актер Шукшина

Его игру в этот раз видели ребята с режиссерского отделения. Куравлевым быстро заинтересовались Александр Гордон и Андрей Тарковский. В их дипломной работе Куравлев впервые появится на телеэкранах.

Через год его приглашают еще в два кинофильма, один из которых — дипломная работа Василия Шукшина. Режиссер рассмотрел в Куравлеве образ «своего» героя. В тандеме режиссер и актер сняли несколько кинофильмов.

На похоронах Шукшина Куравлев благодарил своего наставника за то, что тот поверил в него и смог дать ту самую недостающую уверенность в своих силах. В честь любимого режиссера, давшего Леониду Вячеславовичу путевку в жизнь, тот назвал сына.

Девочка Ниночка

Ему было 16, когда на катке Леонид заприметил очаровательную девчушку. Они познакомились. Оказалось, Ниночка учится в седьмом классе, ей всего 13 лет. Уже почувствовавший, что влюблен, Куравлев ни на шаг не отпускал от себя сначала совсем еще маленькую девочку Ниночку, потом девушку Нину.

Когда актер окончил вуз и встал на ноги, а Нина училась на инязе, он сделал ей предложение. Близкие их семьи рассказывают, что пара более 50 лет прожила душа в душу и посмеиваются над Куравлевым, дескать был подкаблучником!

Как на самом деле — никто не знает. Их совместная жизнь, как и жизнь самого Леонида Вячеславовича, была закрыта от посторонних глаз.

Известно лишь, что любовь к своей жене он пронес через всю жизнь и ни в каких других отношениях никогда не был замечен.

У них родились двое детей. Дочь Катя окончила «Щуку» и даже сыграла несколько ролей. Потом перешла на дубляж, а потом и вовсе забросила профессию, увлекшись медициной. Теперь Екатерина Куравлева — талантливый психотерапевт, который известен в мире медицины, как специалист, использующий нестандартные, творческие методы терапии.

Сын, названный в честь Шукшина, Василием окончил автодорожный институт и защитил диссертацию по экономике. Никто из детей Леонида Куравлева не пошел по его стопам.

Трагедия

Еще пять лет назад Куравлев комментировал свое затворничество и называл смыслом своей жизни семью: жену, детей, внуков. Говорил, что его принцип — поменьше делиться своим счастьем, ведь оно, как известно, любит тишину.

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Спустя год после этого короткого комментария, который он дал одному из порталов в свой день рождения, внезапно скончалась его жена. Эта сильная волевая женщина, дослужившаяся от должности простой учительницы до должности директора школы, перенесла инфаркт на ногах. И лишь спустя почти сутки обратилась в больницу.

Врачи сделали все возможное: срочно провели операцию, пытались реабилитировать, но было слишком поздно. Единственная любовь знаменитого Афони умерла.

После ее гибели актер совсем перестал принимать СМИ, похудел и осунулся, будто потерял смысл жизни. Чтобы помочь отцу прийти в себя, с ним поселилась его дочь.

«Человек без кожи», «глубокий», «содержательный», — говорят о нем друзья и коллеги. Таким он и остался до самой старости. Настоящим и никому не знакомым, очень сильно отличающимся от своих Афони, Джоржа Милославского, Хомы Брута.

По инф. «Домашний очаг»

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