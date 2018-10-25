Легенда советского джаза

23 октября 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Саульского. Его неповторимый композиторский стиль узнаваем с первых аккордов, а его песни помогли зажечь не одну звезду эстрады советского периода. Фильмы, балеты, мюзиклы, спектакли и множество других направлений были под силу его музыкальному таланту. Но именно джаз Саульский считал музыкой своей жизни, не зря коллеги дали ему прозвище Человек-джаз. Особая стезя творчества композитора-песенника – это оркестровая эстрадно-джазовая музыка.

Биография Юрия Саульского

Юный музыкант

Юрий Саульский родился в семье московских интеллигентов. Мама пела в академическом хоре, а папа был юристом и прекрасно играл на фортепиано. Отец приобщал сына к классике, но мальчик бредил джазовой музыкой. Его тянуло к этому стилю, который появился в Советском Союзе из-за океана и быстро стал не просто объектом критики, но и подпольным искусством. Юрий часто бегал в ближайшие к дому кинотеатры, где звучала музыка ансамбля знаменитого Александра Цфасмана и мелодии биг-бенда Александра Варламова. А дома юный Саульский старался повторить услышанное на своём рояле. Ещё до войны он прошёл конкурс в Школе имени Гнесиных и стал обучаться игре на фортепиано и валторны. С началом первых бомбёжек музыку пришлось оставить, вся семья эвакуировалась в Сибирь. Там Юрий поступил в военное музыкальное училище. Он даже участвовал в параде победы в Москве в июне 1945 года, играя на валторне в военном оркестре.

Борьба за джаз

Джазовой Меккой Москвы того времени был «Коктейль-холл», где собирались дипломаты, композиторы, поэты, студенты и те, кого называли стилягами. После войны одним из таких музыкантов в этом уникальном заведении был и Юрий Саульский. Но уже в 1948 году в Советском Союзе слово «джаз» стало символом антисоветчины, запретили на большинство музыкальных инструментов, а джазовые оркестры переименовали в эстрадные. Позже это десятилетие назовут Эпохой разгибания саксофонов.

Саульский пошёл учиться в консерваторию. Преподаватели прочили Саульскому будущее серьёзного музыковеда, он с отличием окончил консерваторию, но жизнь всё расставила на свои места. Юрий нашёл себя в эстраде, а позже снова окунулся в свой любимый жанр. Судьба свела его с великим джазменом, «второй трубой мира» – Эдди Рознером. Он пережил войну, лагеря и запреты джаза. Работа с этим творцом стала для Саульского лучшей профессиональной школой. Вместе они написали музыку для фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». В киноленте режиссёр даже снял эпизод с оркестром Рознера.

Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл в Москве летом 1957 года, стал для Советского Союза грандиозным событием. А проведённый в рамках фестиваля конкурс джаза был и вовсе чем-то невероятным. Второе место музыкального конкурса досталось оркестру Центрального дома работников искусств под управлением Юрия Саульского.

Но вскоре после фестиваля газета «Советская культура» выпустила разгромную статью о выступлении молодых артистов: «Пагубный в искусстве пример утери самостоятельного творческого облика представляет собой, в частности, молодёжно-эстрадный оркестр ЦДРИ, руководитель – Ю. Саульский. И манера исполнения – крикливая, грубая, физиологическая, рассчитанная на дешёвый, «чисто джазовый» эффект. Мы с отвращением наблюдаем за длинноволосыми стилягами в утрированно узких брюках и экстравагантных пиджаках». В результате Юрия Саульского на несколько лет лишили возможности официально работать. На жизнь он зарабатывал созданием аранжировок под заказ, например, написал музыку для комедии «Девушка с гитарой».

В 1960 году волна гонений немного поутихла, и Юрий возглавил столичный мюзик-холл, через пару лет его даже приняли в Союз композиторов СССР, а потом разрешили создать оркестр ВИО-66, в котором композитор собрал лучших джазменов страны. В вокальной группе пели Валентина Толкунова и Вадим Мулерман. Оркестр выступал на многих отечественных джаз-фестивалях, выпустил пластинку на «Мелодии». С ними пели Нина Бродская, Майя Кристалинская, Андрей Берестенко, Муслим Магомаев и многие другие. В 1970 году оркестр ВИО-66 попал «под сокращение» – шла негласная кампания по расформированию и перепрофилированию государственных джазовых биг-бендов.

«Чёрный кот»

В 1964 году на композитора обрушилась ошеломительная всенародная слава после появления песни на стихи поэта Михаила Танича «Чёрный кот». Стоило композиции один раз прозвучать, как тут же на всех танцплощадках страны молодёжь танцевала твист исключительно под «Чёрного кота». В исполнении Тамары Миансаровой он стал главным советским хитом всех стиляг.

Песню исполняли так часто, что авторские отчисления полились рекой. Её даже перевели на разные языки, но потом критики стали обвинять песню в пошлости, и «Чёрного кота» запретили.

После очередного разгромного худсовета Юрий Саульский дал себе слово, что никогда не будет травить молодых музыкантов. Это слово он держал до конца жизни, зная, как тяжело пробиваться сквозь нападки цензоров и чиновников.

Его коллеги никогда не слышали от Саульского резкой критики или негативных оценок других. О его принципиальности и справедливости ходили легенды. Юрия Сергеевича невозможно было заставить делать то, чего он не хотел.

На волне рока

В 1970-е годы Советский Союз постигла новая музыкальная эпидемия, угрожающая массовой идеологии, – рок. Из заграничных поездок в страну нелегально привозили пластинки с записями звезд рок-музыки, ловили «Би-би-си» и подражали битлам.

Саульский и тут оказался в авангарде. Отчасти благодаря ему многих рок-музыкантов впервые допустили к официальной сцене. Юрий Сергеевич стал организатором и председателем жюри первого в СССР официального рок-фестиваля, который прошёл в Тбилиси в 1980 году. «Машина времени» завоевала первую премию. Кстати, в этой группе некоторое время на клавишных играл старший сын композитора. На свой страх и риск Юрий Саульский поддерживал начинания и «Машины времени», и «Арсенала».

Поиски личного счастья

Личная жизнь композитора была такой же яркой, как и его творчество. Первый раз Саульский женился во время учёбы в консерватории на скрипачке и впервые стал отцом. Осенью 1966 года на прослушивание в ВИО-66 пришла студентка Валентина Толкунова. Это была любовь с первого взгляда, и через два месяца они сыграли свадьбу. Именно благодаря влиянию Саульского Толкунова достигла своих высот в искусстве.

Его жёнами становились актрисы Валентина Асланова и Ольга Селезнёва. С каждой из них Юрий Сергеевич прожил по четыре года, к концу 1970-х у него было четверо детей. Юрий Саульский сохранил дружеские отношения с бывшими жёнами, с детьми общался и поддерживал их. Во время Всесоюзного конкурса артистов эстрады пятидесятилетний Саульский познакомился с молодой журналисткой Татьяной Каревой, с которой прожил 24 счастливых года.

Зажигатель звёзд

К началу 1990-х без Юрия Саульского не обходилось ни одно светское мероприятие. Он был президентом Международного джазового ангажемента и проводил джаз-фестивали. Новых песен в этот период композитор уже почти не писал, зато сочинял новые джазовые композиции, выступал на концертах и фестивалях, работал художественным руководителем в Государственном музыкальном училище эстрады и джаза.

Впереди было много планов на жизнь, но недуг их резко перечеркнул. В 2002 году Юрий Саульский, уже тяжело больной, провёл авторский концерт, посвящённый закладке именной звезды на «Площади звёзд». 28 августа 2003 года композитора не стало, всего двух месяцев он не дожил до 75-летнего юбилея.

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