Ирина Муравьева: С мужем прожили 40 счастливых лет!

Муравьева Ирина Вадимовна родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила студию при Детском театре, затем заочно окончила ГИТИС им. А.В. Луначарского. Широкую популярность актрисе принесло участие в легендарной картине «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Ирина Муравьева, самая обаятельная и привлекательная

- Ирина Вадимовна, вы - успешная актриса. Но все-таки всегда говорили, что самая главная роль в жизни — роль мамы...

- Да. Во мне с детства был очень силен материнский инстинкт. Последнюю куклу я попросила подарить мне в десятом классе. Дети для меня -это всё! Режиссеры знали: чтобы я согласилась сниматься, съемки должны быть в Москве или поблизости. В «экспедицию» я не поеду. Я всегда должна была быть рядом со своими детьми.

- Получается, вся ваша жизнь, ваша работа подстраивалась под детей?

- Конечно. Я все время жила по графику: в 7.15 - подъем, отвезти детей в школу, домашние хлопоты (готовка, уборка), а потом съемки, театр. Мое время было расписано по минутам. Строгого режима дня у меня не стало, только когда разъехались дети. Вот тогда я начала учиться жить вдвоем с мужем.

- Кстати, о муже. Вы прожили с Леонидом Эйдлиным вместе аж 40 лет...

- Это были 40 очень счастливых лет. В феврале 2014 года Леонида не стало. (Вздыхает.) Очень тяжело об этом говорить...

Ирина Муравьева с мужем Леонидом Эйдлиным

- Ирина Вадимовна, а почему вы решили стать артисткой?

- Я окончила школу в 1966 году. А 70-е - это театральный бум в Москве. Первое мое потрясение - «Герой нашего времени» в Театре на Таганке. Я сидела в первом ряду, и меня просто поразила энергетика театра! Спектакль закончился, все стали аплодировать, а я не могла встать с кресла. А еще мне казалось, что театр -единственное место, где можно научиться, как правильно жить, понять, что хорошо, а что плохо.

Я очень хотела поступить в театральный. Но в Школе-студии МХАТ на втором туре меня отсеяли. Я «дзякала», был такой дефект речи, и тогда я не прошла. А родителям сказала, что просто в приемной комиссии ничего не понимают. Последующие годы я продолжила штурмовать театральные вузы, и удача мне улыбнулась.

- Картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Гордитесь такой высокой наградой?

- Сейчас - да. Но поначалу знаете как все возмущались, что картину послали на «Оскар»! А уж сколько было эмоций, когда все узнали, что «Оскар» у нас!

Даже родился анекдот: «Телеграмма в Америку: «Москва слезах. Не верит!» (Смеется.) Потом мы много ездили по миру, представляя картину.

Помню, однажды прилетели в Прагу. Все говорят на непонятном языке. В зале аэропорта какая-то приветливая девушка подходит и говорит: «Juice?» (В переводе с англ. «сок».) Я ничего не поняла и в ответ на ее вопросительную интонацию представилась: «Ира!» (Смеется.) Владимир Меньшов до сих пор припоминает мне эту историю.

- Ирина Вадимовна, а как вы относитесь к славе, повышенному вниманию поклонников?

- По молодости я вообще не могла понять, как себя вести, когда тебя узнают. Я краснела, была готова провалиться сквозь землю. Из-за народной любви мне пришлось освоить автомобиль - так спокойнее.

Были случаи: едешь в трамвае и слышишь, как молодежь шушукается: «Смотри, смотри, это же тетенька, которая играла в «Карнавале»! Правда, она сейчас старенькая. Годы, годы...» (Смеется.) Я понимаю, что они говорят любя... Но всегда хочется ответить: да, я старею, а вы молодеете! (Улыбается.)

Источник: biography-life.ru

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