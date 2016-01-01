Инна Ульянова: «Слабости сильной женщины»

Инна Ульянова родилась 30 июня 1934 года на Украине, в городе Горловка Донецкой области.

Биография Инный Ульяновой

Ее отец был горным инженером, а мама работала строителем. После переезда в Москву семья Ульяновых поселилась в доме Совета Министров, три подъезда которого были отданы известным кинематографистам. И юной Инне доводилось почти каждый день встречаться с кем-то из знаменитостей: Сергеем Герасимовым, Инной Макаровой, Мариной Ладыниной, Иваном Пырьевым и Алексеем Консовским, сыгравшем принца в сказке «Золушка».

После окончания школы Инна Ульянова подала документы в Щукинское театральное училище, но шансов поступить у девушки было мало. Театральные кружки она не посещала, внешне выглядела как ребенок, приемная комиссия во время чтения прозы не дала ей дочитать отрывок до конца. Но чтение стихотворений у Инны получились хорошо. Впоследствии Инна Ивановна рассказывала: «Я стала громко - как научили другие абитуриенты - читать басню Крылова. Но, как оказалось, заучила я ее автоматически. И только на экзамене до меня стал доходить смысл происходящего у Крылова! Я читала и заливалась смехом на каждой строчке. Члены комиссии подняли головы, потрясенные такой оригинальной интерпретацией. Стихотворение было еще круче. Я выбрала не популярного Пушкина, а малоизвестное стихотворение Ходасевича. Там был и «грошовый дом свиданий», и «сомнительные девы в непотребном хороводе». Комиссия вновь встрепенулась».

В итоге комиссия решила принять неординарную абитуриентку, но с условием: если в течение полугода она разочарует преподавателей, не проявив свой талант - то будет отчислена. Сомнения преподавателей оказались напрасными. Инна Ульянова училась на «отлично» на курсе вместе с Юрием Яковлевым, Олегом Стриженовым, Василием Лановым и Александром Ширвиндтом. «Все красавчики, не влюбиться нельзя. Романились, конечно, но несерьезно, потому что мне всегда нравились мужчины старше меня - порядочные и надежные, чтобы было чему учиться», - рассказывала позже Ульянова.

В Ленинграде Ульянова дважды вышла замуж. Она рассказывала: «Первой моей настоящей любовью стал известный сценарист. Когда мы познакомились, мне было 26 лет, а ему за пятьдесят. Правда, до встречи с ним я была замужем, но вскоре поняла, что брак и любовь - это разное. А вот увидев его - невысокого, седовласого, с аквамариновыми глазами, - я сразу влюбилась. Помню, как в Ленинграде он первый раз пригласил меня на свидание - в кафе гостиницы «Европейская». С одной стороны, все было как в американском фильме: знаменитый немолодой сценарист и начинающая актриса. И одновременно так чисто, так невинно: я пришла с подругой, он угощал нас неведомыми яствами. Я была совершенно околдована тем, как он говорил, казалось, что эти бесконечно умные слова он получал откуда-то свыше, чуть ли не от самого Всевышнего! А в конце вечера он пригласил меня... в цирк. Словно знал, как я обожаю цирковое искусство, где все по-настоящему, на грани жизни и смерти. Вот так началась наша любовь. И он как зрелый человек открывал передо мной и любовь, и понимание мира».

В 1956 году Ульянова окончила Щукинское училище, и после его окончания Инну Ульянову приняли в труппу Ленинградского государственного театра Комедии под руководством Николая Павловича Акимова, в котором она играла как лирических героинь, так и комедийных - в пьесах Шекспира, Сухово-Кобылина, Гоголя. Особенно ей удавалось создание комедийных образов - достаточно актрисе было просто выйти на сцену, и зал начинал хохотать. «Он одевал нас сам, он рисовал и создавал все костюмы. Он всё знал о женской красоте! - вспоминала об Акимове Инна Ивановна. - И если у кого-то были красивые ножки - будьте уверены! - зритель их видел. Если были красивые плечи, грудь - это всегда было оголено и оценено по достоинству! И в таких ролях я купалась. Конечно, по шпалам в тундру я не пойду, и тётка в бушлате и телогрейке, которой я потом оказалась у Любимова на Таганке, - не моё».

Актрисе приходилось упорно работать над повышением своего мастерства, так как Николай Акимов считал, что «до комедии не опускаются, а поднимаются». Этому правилу и следовала Инна Ульянова. Одной из лучших работ актрисы была роль Юлии Джулии, исполненная Инной Ульяновой в спектакле «Тень» по пьесе Евгения Шварца.

Инна Ульянова рассказывала: «Николай Петрович Акимов мне тогда сказал: «Инна, у вас редкий комедийный дар, не надо этого стесняться!» Он не просто формировал из нас артистов, он воспитывал нас, не позволял лгать, доносить. Он говорил: «Актер, в особенности дама не должен терять чувство правды. Если вы будете лгать в жизни, льстить, лукавить, да еще, не дай Бог, обманывать в постели, то как же вы будете соблюдать чувство правды на сцене?» Шесть с половиной лет в Ленинградском театре комедии - это была не школа, и даже не Университет, это, как черный пояс у каратистов. Да с таким учителем передо мной ни один мужчина не мог устоять - весь Невский у ног лежал!».

В 1964 году Инна Ульянова покинула Ленинград из-за развернувшейся «антиакимовской» кампании. Актриса переехала в Москву и устроилась в только что созданный Юрием Любимовым Театр драмы и комедии на Таганке, и очень скоро в театре за Инной Ульяновой закрепилось прозвище Инезилья. Так актрису прозвали за темперамент, остроумие и талант. Вениамин Смехов впоследствии отзывался об Инне Ульяновой: «Артистизм и интеллигентность из самого высококачественного материала. Человек неподдельной радости. Недаром она была любима всеми».

Параллельно с работой в Театре на Таганке Инна Ульянова играла в театре Василия Ливанова в спектакле «Детектив» («Ловушка для одинокого мужчины»).

Карьера в театре на Таганке, тем не менее, у Инны Ульяновой складывалась непросто. Отношения с режиссером были натянутыми, ролей актрисе доставалось немного. В начале 1990-х годов в Театре на Таганке возник конфликт, расколовший труппу на два лагеря. В 1993 году Николай Губенко со своими сторонниками ушел из театра, организовав «Содружество актеров Таганки». И Инна Ульянова последовала за ним, но сыграла в «Содружестве...» всего лишь одну роль, а потом стала работать в антрепризах. Позже она рассказывала о Губенко: «Он тогда был такой сильный, открытый, харизматичный... Говорил, что вот сделаем, пересилим, добьемся. Он, кстати, и добился. Только совсем не того, чего мы от него ждали».

Инна Ульянова несколько раз играла в спектаклях Сергея Арцыбашева: «Актриса удивительного дарования и широкого диапазона, от легкой комедии вплоть до трагедии. Отточенные, яркие, сочные работы», – рассказывал худрук Театра имени Маяковского.

Ульянова впервые появилась на киноэкране в 1956 году в комедии «Карнавальная ночь», и ее роль гостьи на карнавале была столь маленькая и незначительная, что фамилия актрисы не была указана в титрах. В дальнейшем Инна Ульянова снималась в небольших характерных ролях, среди которых Калерия Ивановна в драме «Цветы запоздалые», учительница пения Марья Николаевна в детском фильме «Чудак из пятого «Б», мама Терещенко в школьной ленте «Переступи порог».

В 1973 году актриса сыграла в эпизоде в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Героиней Инны Ульяновой стала пьяная дама с лисой. Ее героиня была всего несколько минут на экране, но роль оказалась настоящим шедевром: «Вы должны меня послушать, Вы должны мне поверить! Когда о нас, о математиках, говорят как о сухарях - это ложь! В любви я - Эйнштейн!».

После «Семнадцати мгновений» Ульянова продолжала играть в кино характерные второплановые роли - член родительского комитета школы Эльвира Павловна в детском фильме «Когда я стану великаном», соседка Петровых Роза в фильме «Иванцов, Петров, Сидоров», миссис Гринье в военной драме «Бархатный сезон», тетя Тоня в молодежной ленте «К кому залетел певчий кенар», Алла в мелодраме «Опасный возраст». Резкий поворот в судьбе актрисы настал после исполнения ею роли в картине «Покровские ворота»...

Пьеса Леонида Зорина «Покровские ворота» была впервые поставлена в 1974 году на сцене Театра на Малой Бронной. В репертуаре она продержалась семь лет и неизменно шла с успехом. В начале 1980-х годов Михаил Козаков решил поставить по пьесе кинокартину, но рукводство «Мосфильма», недовольное сценарием, долгое время не разрешало начать съемки, и лишь помощь актрисы Софьи Пилявской, сыгравшей в картине одну из ролей, помогла Козакову осуществить задуманное.

Первоначально на роль Маргариты Хоботовой режиссер планировал пригласить Наталью Гундареву. На другие главные роли также планировались звездные актеры: Евгений Лазарев, Андрей Миронов и Никита Михалков. Однако накануне съемок Козаков отказался от этой мысли и пригласил малоизвестных на тот момент актеров. Исключение составил лишь Леонид Броневой. Так Маргаритой Хоботовой стала Инна Ульянова, Львом Хоботовым – Анатолий Равикович, Костиком – Олег Меньшиков, Саввой Игнатьевичем – Виктор Борцов. Козаков нашел актеров, чувствующих литературное слово и ритм, без которого реплика проваливается и теряет внутреннюю музыку. «Инна Ивановна оказалась именно той самой актрисой из группы творческих единомышленников, которых подобрал для фильма Михаил Козаков», - говорил драматург Леонид Зорин.

Инна Ивановна вспоминала: «Атмосфера на съемках была чУдной, настолько теплых, родственных отношений между актерами я больше не встречала. В этом заслуга Миши Казакова - режиссера картины - гениальный человек. ...На съемках «Покровских ворот» мне кажется, я была влюблена во всех наших мужчин. И Витенька Борцов - Савва Игнатьевич с которым мы дружим до сих пор, и Анатолий Равикович – «мой первый муж», мне дороги одинаково. А как не полюбить совсем юного Олега Меньшикова - непосредственного, талантливого, изящного и, самое главное, непошлого».

Инна Ульянова великолепно справилась с созданием образа властной и авторитарной женщины, считающей, что лишь ее вмешательство в дела близких ей людей, делают их счастливыми. За легким, веселым сюжетом скрывался едкий политический подтекст - советскую интеллигенцию в лице Хоботова, правящая партия в лице Маргариты Павловны упрятывала в больницу за требование свободы.

Фильм был снят в 1982 году, но на телеэкраны попал лишь в 1983-м. Причиной тому, что его «положили на полку» стал отъезд в США Елены Кореневой, сыгравшей в фильме Людочку. Картина сразу же понравилась зрителям. Инна Ульянова стала всенародно известной актрисой, хотя сама актриса в жизни совсем не была похожа на Хоботову. Инна Ульянова рассказывала: «На самом деле я жуткая трусиха, и в отношении с мужчинами тоже. Но в творчестве я стараюсь добирать то, чего мне не хватает: самоуверенность, властность, даже нахальство, поэтому и появляются такие героини, как Маргарита Павловна».

«Однажды я был у неё в гостях. - вспоминал актёр Анатолий Равикович, её партнёр по фильму «Покровские ворота». - Она жила одна в крохотной квартирке, любовно ею обставленной. На кухне висели занавесочки по моде тех лет - с красными квадратиками на белом фоне. На стенах висели ложки - она ведь собирала деревянные ложки и дощечки для готовки. Она очень любила дом и по-женски за ним ухаживала. Когда я пришёл к ней в гости, она приготовила замечательный обед. Инна очень волновалась во время работы над ролью Хоботовой. Ведь, хотя она была опытной артисткой, это была её первая большая роль в кино. Отношения на площадке у нас были замечательными. Мы помогали друг другу: «Вот это у тебя получилось, а этот эпизод надо проработать». Она была человеком очень жизнелюбивым, с колоссальным чувством юмора, очень мужским, поскольку женщины очень любят смеяться, а смешить умеют нечасто».

Широкая известность после съемок в фильме «Покровские ворота» ничего не изменила в актерской судьбе Ульяновой. Маргарита Хоботова так и осталась ее единственной заметной ролью в кино. В 1980-е и 1990-е годы Инна Ульянова снялась в фильмах «Осторожно - Василёк!» (воспитательница Елена Михайловна), «Не ходите, девки, замуж» (дама, охотящаяся за потенциальными женихами), «Где находится нофелет?» (Клара Семеновна, начальница Павла), «В городе Сочи темные ночи» (Маруся), «Биндюжник и король» (Макевна), «Наша дача» (Элла Андреевна), «Утомленные солнцем» (Ольга Николаевна, мать Маруси).

Инна Ульянова рассказывала: «Я никогда не питала в отношении себя никаких иллюзий и всю жизнь во всех театрах играла проституток всевозможных стран и эпох. Но, конечно, не только. На самом деле мне очень повезло с театральными режиссерами: Акимов, Любимов, Эфрос, Петр Фоменко, Арцыбашев... В кино мне, кстати, тоже очень повезло — Козаков, Михалков, Лиознова!»

Инна Ивановна много работала на телевидении. Ульянова вела на ТВ телепрограммы «Дело хозяйское» и «На здоровье». Она принимала участие в съемках популярного киножурнала «Ералаш», в конце 90-х актриса много снималась в рекламе чистящего порошка «Comet». В рекламе этого средства она использовала любимый ею образ Маргариты Хоботовой. Ролик получился удачным и запоминающимся. Однако в то время участие звезд кино было не столь распространенным, и многие поспешили упрекнуть Инну Ивановну в меркантильности. На что она резонно заметила, что ей ничуть не стыдно за эту работу: «Если актриса играет стерву, шлюху - она не стесняется, а если с экрана рассказывает о моющем средстве - ее начинают клеймить позором. И вы знаете, те, кто больше всего меня упрекал, сейчас сами демонстрируют зубную пасту и порошки - это же такой замечательный способ напомнить о себе».

У Инны Ульяновой не было детей, но несмотря на это, в жизни Инна Ивановна была невероятно обаятельной и жизнелюбивой женщиной, пользующейся успехом у мужчин.

Инна Ульянова рассказывала: «Я люблю вкусно поесть, люблю готовить, хороший стол - это уже праздник, особенно в наше время. Ну а самый любимый праздник - это Новый год. Почему-то запомнился один Новый год моей юности. Мы с Женей Моргуновым поехали в Киев пробоваться на картину, оба молоденькие, никому не известные. Пробы прошли, и надо бы возвращаться домой, да вот только тогда праздник пришлось бы отмечать в пути. Решили остаться и отправились гулять по Киеву. Сначала Женя приставал ко всем подряд девушкам, якобы он Дед Мороз ищет свою Снегурочку. А потом, когда людей на улице совсем не осталось, мы решили вернуться в гостиницу. Здесь я что-то застеснялась и на предложение вместе поужинать стала отнекиваться. На что Женя извлек откуда-то бутылку Шампанского и со словами: «Тогда мы прямо здесь встретим Новый год!», - сорвал пробку. Вино успело изрядно подогреться за пазухой у Моргунова, поэтому фонтан игристого напитка окатил меня с ног до головы. Позже мужчины устраивали мне ванны с Шампанским, но этот «душ» я запомнила на всю жизнь».

Устройством судьбы Инны занимались и ее друзья, в том числе олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумель. Инна Ульянова рассказывала: «Мы с Валерой были соседями и очень дружили. Частенько я приезжала с гастролей домой к своему пустому холодильнику. И тогда прямо в девять утра звонила ему: «Можно зайти?» Я знала, какие шикарные собственноручно им приготовленные пельмени обычно хранились в его морозилке. А гостеприимен он был невероятно, как, впрочем, и красив. Так вот, Брумель очень хотел, чтобы один мой возлюбленный на мне женился. И решил помочь - замолвить за меня словечко. Я была против, но он настоял: «Иннулькин, ну я же такой тонкий психолог!» Итак, сидим мы втроем за бутылкой вина, ужинаем. Вдруг Валерий говорит: «Да-а-а, а ведь Иннуля не спит ночами, страдает, когда вас нет, а уж когда вы уезжаете надолго, так просто рыдает круглосуточно». Мой друг - деликатнейший человек - буквально открыл рот от неожиданности. Он же не подозревал, что за трагедия происходит за его спиной. Помню, я тогда рассмеялась и сказала Валере: «Прекращай, потому что «жених» уже плачет».

Так же расположения актрисы добивался летчик эскадрильи «Нормандия-Неман» Константин Фельдзер. Инна Ивановна рассказывала: «Он горел в самолете, был в плену, а после войны остался работать в России, здесь у него были и друзья и сердечные привязанности, а там, во Франции только двухэтажная вилла, домоправительница, которая была старше на десять лет и племянник. Героический француз сотрудничал с журналом «Техника молодежи», а у меня был хороший друг, который работал в этом издании. Он и пригласил Костю, как я его потом называла, к нам в гости. Я, конечно, не возражала, только попросила привезти что-нибудь из еды - в стране вечного дефицита вопрос харчей всегда звучал актуально. Когда я открыла дверь, первые слова, которые я услышала, были чисто русскими: «Вашу мать, как же трудно у вас поймать такси!». «О! - отвечаю, - Я волнуюсь, заслышав французскую речь!». Был чУдный вечер: А потом наш театр поехал с гастролями в Париж. И Костя полетел следом за нами. После первого спектакля выхожу из театра и вижу - стоит мой кавалер и дежурно скалится. Я даже немного обиделась. Оказалось, что он плохо видит и, чтобы не пропустить меня, улыбался всем женщинам подряд. Все свободное от театра время мы проводили вместе, в маленьком парижском кафе я вручила ему только что вышедшие сувенирные сигареты «Союз-Аполлон», читала стихи: Блока, Цветаеву - Косте нравилась наша поэзия, по духу он был абсолютно русским. Для меня этот человек был воплощением настоящего мужчины: добрый, вежливый, мужественный, заботливый, ответственный и предельно честный - он даже не мог соврать по телефону, что меня нет дома. И я влюбила его в себя. Он, как истинный француз был гурманом, но приходил в восторг даже от простой жареной картошки с селедкой, которой я его угощала. Когда мы расставались, мы писали друг другу дивные письма, он посвящал мне стихи. А потом пришло письмо от племянника Кости - он сообщил, что его дядя умер. Французский роман длился всего четыре года».

Инна Ульянова охотно рассказывала о своей личной жизни в разнообразных интервью. В одном из них она сказала: «Я верю в судьбу, а во всяких там черных кошек не очень-то, - говорила актриса. - Например, в сумочке у меня обычно лежит каштан - считается, что он приносит деньги. Но, наверное, я ношу не тот каштан! Впрочем, всё это мелочи. По-настоящему изменить судьбу сложно. Если уж не судьба - значит, не судьба. Актёрская профессия женщину в чём-то обделяет. Потому что все усилия направлены на творчество. Может быть, в этом присутствовала некоторая доля легкомыслия. Мне казалось, что все эти встречи, романы будут бесконечны - как жемчужины на длинной нитке. Возможно, мне надо было больше внимания уделить именно женским проблемам, родить детей... Возможно. Но всё равно пожаловаться на свою жизнь я не могу. Меня всегда окружали только достойные мужчины, и мне было хорошо с ними. Но, как всегда, для меня главное в том, что продолжается моя актёрская жизнь... Мне не знаком трепет, возникающий при слове семья, дом, бабушка, дедушка, папа, мама, детки, племянники. Я знаю, что родственники - это кровососы, которые только ждут от тебя подарков. Я просто не домашняя женщина, такое понятие чаще встречается у мужчин, а тут и мне досталось. Может я Дон Жуаном была в прошлой жизни: «Дон Жуан не лгал любимой, что был он в первый раз влюблён». Так же и я каждый раз влюбляюсь впервые и очень счастлива этой каждодневной возможности любить. Жизнь удивительно коротка - это банально, но это так, и если ты каждую её минуту воспринимаешь, как чудо, пусть обыкновенное - значит все в порядке. У меня никогда не было космических запросов. Если ты просыпаешься утром, и светит солнце, или идёт дождь, если ты настроен радоваться, если у тебя есть хорошая книга, добрые друзья, работа, которая позволяет кушать и одеваться, если тебе везёт в картах, да ещё и в любви: вот это, как говорят у нас на Украине: «Це есть мёд и компот!». Как говорится: «Жизнь сложна, но чересчур, и даже удивительна, но слишком, и все-таки жизнь прекрасна», - ну а хреноватые обстоятельства мы как-нибудь переживём...»

В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Ульянова много играла в антрепризах Михаила Козакова, Сергея Арцыбашева и Геннадия Хазанова. В начале 21-го века актриса сыграла несколько ролей в кино, самой яркой из которых стала хозяйка борделя в музыкальной комедии Дмитрия Астрахана «Леди на день». Инна Ивановна рассказывала: «Это забавная, почти водевильная Рождественская история, с хорошим актерским составом. Я получила истинное удовольствие наблюдать за работой Табакова, Нееловой, это не просто актеры талантливейшие, а еще и личности интересные, с ними после съемок поговорить очень даже любопытно. Да и сам Астрахан - просто неподражаем...»

Её партнер Виктор Борцов вспоминал: «Когда мы снимались в «Покровских воротах», мы все были ещё чужие. Лишь потом я понял, что когда-то давно видел её в дипломном спектакле, где она великолепно играла с Лёвой Борисовым и Ширвиндтом. Как ни странно, выяснили мы всё это совсем недавно, когда вместе снимались в комедии Астрахана «Леди на день» и, так как жили в Минске, могли много общаться. Инна Ивановна была в прекрасной форме, настолько энергичной, что после очень тяжёлых съёмок, когда я заваливался спать, шла в ресторан, по магазинам, прогуляться. Но в последние год-два она сильно похудела, стала уставать. Её утомляли многочисленные поездки с антрепризами, и не всегда в таких поездках с артистами поступали по-человечески. Бывало, даже обижали, заставляли ходить по городу в качестве саморекламы. Инна Ивановна воспринимала это очень тяжело».

Роль Элеоноры Яковлевны в детективном сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска» стала последней в жизни Инны Ульяновой.

Инна Ивановна всегда тщательно следила за собой, за своим здоровьем. И в 60, и в 70 лет она продолжала оставаться энергичной и подтянутой. Она прекрасно выглядела, гордилась своей стройной фигурой, и каждое утро начинала с долгих процедур ухаживания за лицом. Но со здоровьем у актрисы, тем не менее, были проблемы. Ульянову обследовали в больнице, и были обнаружены проблемы с сердцем и печенью. Несмотря на это, она Ульянова продолжала ездить на гастроли. С 10 по 15 июня планировала выступить в Коми со спектаклем «Французская кадриль». Но вечером 9 июня 2005 года актрисе стало плохо, и в 23.15 она скончалась. Инна Ульянова похоронена на Ваганьковском кладбище, на Васильевской аллее.

Александр Яцко, работавший вместе с актрисой, так подвел итог ее творчества: «Ей, в отличие от многих наших коллег, повезло стать подлинной народной любимицей. Неважно, играла ли она свою блистательную Даму с лисой в «17 мгновениях весны», свою Маргариту в «Покровских воротах» или веселую тетку из рекламы мыла. Она все делала точно, она умела нравиться зрителю. И память о ней очень хорошая, я думаю, она будет жить очень долго, поскольку работы, названные мною – этого уже достаточно для актерского бессмертия».

Документальный фильм «Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины».

Источник: chtoby-pomnili.com

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