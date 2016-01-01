Илья Ильф. Писаталь и эпоха

15 октября исполняется 120 лет со дня рождения известного писателя Ильи Ильфа.

Биография Ильи Ильфа

Иехиель-Лейб Арьевич Файнзильберг, в будущем Илья Ильф, родился и вырос в Одессе. Он был третьим из четырёх сыновей небогатого банковского служащего. В записной книжке Ильфа была записана фраза: «Закройте дверь. Я скажу вам всю правду. Я родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги».

Отец хотел для сыновей надёжного будущего, поэтому Илья был определён родителями в трёхклассное ремесленное училище и получил диплом подмастерья. Работал чертёжником, затем токарем, статистиком.

Ещё задолго до создания прославивших его романов писатель избрал себе псевдоним, образованный первыми буквами имени и фамилии – Илья Ильф.

«Коллектив поэтов»

В те годы в Одессе существовал литературный клуб «Коллектив поэтов», однажды появился там и Ильф. В этом клубе состоялись его первые выступления, и там Илья познакомился с великим ловкачом Митей Ширмахером, называвшим себя «сыном турецкоподанного» и «великим комбинатором», который, вероятно, стал прообразом Остапа Бендера.

По воспоминаниям современников, Ильф уже тогда был невероятно сдержан и почти никогда не говорил о себе, при этом с большей охотой слушал собеседника. Позже он сказал своему другу и соавтору Евгению Петрову: «Я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними».

Лев Славин описывал его как человека «замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей весёлости». А по словам Ильи Эренбурга, он «...был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и, как многие писатели, смешившие миллионы людей – от Гоголя до Зощенко, – был скорее печальным».

В четыре руки

В 1923 году Ильф переехал в столицу и устроился в легендарный «Гудок» литправщиком. Он превращал длинные, безграмотные письма читателей в остроумные заметки – «нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти-пятнадцати строчек в две колонки», как написал Валентин Катаев.

Неизвестно, как сложилась бы дальше жизнь правщика, если бы в редакции в 1926 году не появился Евгений Петров, взявший себе псевдоним, потому что не хотел жить в тени славы родного брата Валентина Катаева.

Катаев, работавший в «Гудке» фельетонистом, подал коллегам идею, которая поначалу их не слишком воодушевила. Он предложил писать романы... втроём. Ильф и Петров напишут сюжеты вчерне, а Катаев пройдёт по ним рукой мастера. При публикации указывались бы фамилии всех трёх авторов. Идею для первого романа он озвучил сразу же: «Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман?». Именно так началось написание самого знаменитого отечественного сатирического романа «Двенадцать стульев». В тот день у авторов возникло ощущение, которое их удивило, – писать было трудно. Позднее Ардов вспоминал: «Наши друзья писали всегда вдвоём и самым трудоёмким способом. Технически процесс писания осуществлял Петров. Обычно он сидел за столом и красивым, ровным почерком исписывал лист за листом. Ильф в это время либо сидел в глубоком мягком кресле, либо ходил по комнате, покручивая двумя пальцами жёсткий свой хохолок надо лбом... Каждый из соавторов имел неограниченное право вето: ни одно слово, ни одна фраза не могли быть написаны, пока оба не согласятся с этим куском текста, с этой фразой, с этим словом. Часто такие разногласия вызывали яростные ссоры и крики (особенно со стороны пылкого Евгения Петровича), но зато уж то, что было написано, получалось, словно литая деталь металлического узора – до такой степени всё было отделано и закончено».

Роман был окончен в 1928 году, и ещё до первой публикации был изрядно почищен цензурой. Критики называли произведение легко читаемой игрушкой и утверждали, что художественное качество его невелико. Но у читателей было другое мнение: роман был встречен с восторгом.

В результате многочисленных правок текст сократился почти на треть. Но все издания начинались посвящением Катаеву – соавторы не забыли вдохновителя.

Окончание работы над романом стало только началом совместного творчества Ильфа и Петрова, которое продолжалось в течение десяти лет. Были написаны несколько повестей и рассказов: «Светлая личность», «1001 день, или Новая Шахерезада» и множество фельетонов.

В конце 1920-х годов Ильф увлёкся фотографией.

Евгений Петров шутил: «Было у меня на книжке 800 рублей, и был чудный соавтор. А теперь Илья увлёкся фотографией. Я одолжил ему мои 800 рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора... Мой бывший соавтор только снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает...»

Фотография захватила Ильфа настолько, что на время отодвинула на задний план писательское дело. Он снимал всё подряд, но больше всего осталось портретных снимков, в основном жены Марии. Сохранилось множество уникальных кадров, например, четыре фотографии, на которых он запечатлел храм Христа Спасителя до разрушения, в момент взрыва и после – руины. В то время семья Ильфов жила в доме напротив, и он делал снимки прямо из окна.

Ильф и Петров

В 1930 годы соавторы постепенно прекратили публикации под временными псевдонимами – Дон Бузильо, Пселдонимов, Коперник, Холодный философ и Ф. Толстоевский. С этого времени они именовали себя только Илья Ильф и Евгений Петров.

В конце апреля 1930 года Ильф и Петров присутствовали на открытии Турксиба, а затем совершили поездку по Средней Азии. Некоторые впечатления о поездке вошли в роман «Золотой телёнок», который был опубликован через три года после «Двенадцати стульев». Публикация «Золотого телёнка» была сложной. Соавторов обвиняли в сочувствии Остапу Бендеру, а книгу – в легковесности. «Для чего она написана, каким целям и каким идеям призвана служить?.. Приходится признать, что она написана исключительно во имя смеха... Это книжка для досуга, для лёгкого послеобеденного отдыха... Она будет быстро прочитана и столько же быстро забыта, не оставив после себя никакого следа».

«...Плохо ещё и то, что самым симпатичным человеком в вашей повести является Остап Бендер. А ведь он же – сукин сын...» – так писал авторам романа Александр Фадеев, в то время один из первых руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей, от которого зависело очень многое.

В сентябре 1935 года газетой «Правда» писатели были командированы в США. Они дважды пересекли страну и начали работу над новой книгой под названием «Одноэтажная Америка». Это была первая книга, которую Ильф и Петров решили писать порознь, по главам. Ильф уже был очень болен, и соавторы жили далеко друг от друга. Но десять лет совместной работы выработали у них единый стиль: книга была написана так, что невозможно определить, какие из глав написаны Ильфом, а какие – Петровым.

Беда

Долгое путешествие по Америке, большая часть которого совершалась в открытом автомобиле, вызвало у Ильфа обострение туберкулёза, и лечение ему не помогало.

Будучи смертельно больным, и зная об этом, Ильф продолжал делать заметки в записных книжках. Только два раза в его записях проскользнуло упоминание о смертельной его болезни: «...и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде», и ещё: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло». Вот и всё, что он написал о себе.

Илья Ильф скончался 13 апреля 1937 года от туберкулёза и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Во время его похорон Евгений Петров произнёс: «Я присутствую на собственных похоронах...»

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ