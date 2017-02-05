Икона советского кино Любовь Петровна Орлова

Любовь Орлова – это советская актриса, имя которой уже давно стало негласным символом всего советского кинематографа. В тридцатые-сороковые годы эта неординарная женщина была настоящим кумиром для миллионов людей во всех уголках огромной Страны советов. Но время меняет все.

Биография Любови Орловой

Сегодня ее имя уже больше не произносится с придыханием. Большинство людей современного поколения даже не знают о существовании этой замечательной актрисы. Ведь советское кино ранних лет уже, словно бы потерялось где-то в прошлом. Черно-белые фильмы стали историей. Но именно поэтому наш сегодняшний рассказ и приобретает такую актуальность. Ведь порой звезды прошлого отличаются очень яркой судьбой.

Ранние годы, детство и семья Любови Орловой

Любовь Орлова появилась на свет в подмосковном Звенигороде 29 января 1902 года. Ее родители относились к числу российских дворян. Отец нашей сегодняшней героини – Петр Федорович – служил в военном ведомстве и даже имел несколько царских наград. Мама – Евгения Николаевна – также относилась к старинному дворянскому роду. Большую часть своей жизни она провела, занимаясь домашними делами и воспитанием детей.

Род Орловых всегда отличался любовью к искусству. В их доме часто бывали Лев Толстой и Федор Шаляпин. Именно поэтому стремление к театральному мастерству, которое стали замечать в юной Любови уже с ранних лет, всегда воспринималось исключительно положительно.

Окруженная заботой и вниманием, наша сегодняшняя героиня с самого детства имела возможность заниматься со специально приглашенными педагогами и играть в домашних спектаклях. Пестуя талант своей дочери, родители создавали все необходимые условия для ее гармоничного развития.

Когда юной актрисе исполнилось семь лет, родители отдали ее в музыкальную школу, где она впоследствии несколько лет занималась игрой на фортепиано. Однако после начала Октябрьской революции материальное положение их семьи резко ухудшилось. А потому завершить свое музыкальное образование Любовь Орлова так и не смогла.

Из-за материальных сложностей уже в 1920-м году наша сегодняшняя героиня начала свою трудовую деятельность. В кинотеатрах Москвы она работала в качестве тапера, обеспечивая музыкальное сопровождение первых немых фильмов. Параллельно с этим в 1922-м году наша сегодняшняя героиня начала брать уроки актерского мастерства у режиссера Е. Телешовой, а также заниматься на отделении хореографии Московского театрального техникума.

После успешного окончания данного учебного заведения наша сегодняшняя героиня была принята в Музыкальную студию МХАТа, где стала работать хористкой под руководством Немировича-Данченко. Впоследствии девушка стала также работать в качестве солистки кордебалета, а также играть небольшие эпизодические роли в театре.

Как отмечают современники актрисы, даже в таких сравнительно небольших ролях ее яркий актерский талант был хорошо заметен. Именно поэтому очень скоро Любови стали доверять и более масштабные роли. Одной из таких стала роль Периколы в одноименном спектакле, которая принесла Орловой первый серьезный успех.

Звездный путь актрисы Любови Орловой

В 1933-м году после одного из спектаклей наша сегодняшняя героиня познакомилась с режиссером Григорием Александровым. Впоследствии их любовный и творческий союз стал важнейшим в жизни актрисы. Именно Александров впервые пригласил Орлову на ее первые главные роли в кино. Их дебютной совместной работой стала комедия «Веселые ребята».

После этого были также фильмы «Цирк», «Волга-волга», «Светлый путь и некоторые другие. Весьма примечательно, что в этот период кинематограф в СССР только набирал обороты. Его приоритет над театром еще не был очевидным, а потому количество зрителей и самих кинофильмов было еще совсем не таким, как сегодня.

Как отмечают эксперты, именно Любовь Орлова, ставшая, фактически, первой звездой советского кино, внесла свой огромный вклад в развитие данного искусства в стране советов. Именно с ее образом у многих зрителей ассоциировалось само киноискусство. Ее называли советской Марлен Дитрих. Ее красота, артистизм и яркая лучезарная улыбка казались для многих чем-то совершенно особенным, неповторимым. Именно поэтому актриса до сих пор считается главной иконой советского кино ранних лет.

Весьма примечательно, что Любовь Орлова стала также первой актрисой в СССР, которая начала серьезно пользоваться косметическими и медицинскими средствами для продления молодости. Долгое время ее дата рождения не афишировалась в прессе и оставалась загадкой для рядовых зрителей. Сегодня подобный подход является чем-то обычным. Однако в те далекие времена это казалось чем-то немыслимым.

В начале сороковых годов популярность актрисы была настолько велика, что именно она, а не политические деятели СССР, часто провожала на фронт солдат Красной армии. Ее любили и почитали. Именно поэтому роли актрисы в кино и театре всегда пользовались огромным успехом.

Фильмография Любови Орловой

За свою карьеру актриса снялась в восемнадцати фильмах, а также исполнила множество замечательных ролей в различных театрах Москвы (Театр-студия киноактера, Академический театр Моссовета и другие.). До конца пятидесятых годов актриса пребывала на вершине успеха, и только лишь в начале шестидесятых ее популярность начала медленно идти на спад. Она стала редко появляться на киноэкранах и театральной сцене. Однако, несмотря на это, еще сумела подарить зрителям несколько ярких работ.

Последним фильмом с участием актрисы является фильм «Скворец и Лира», который вышел в ограниченный прокат в 1972-м году.

За свою карьеру Любовь Орлова дважды становилась лауреатом престижной Сталинской премии. Кроме того, в ее личной коллекции есть Орден Ленина, награды Венецианского фестиваля и фестиваля в чешском городе Марианске-Лазне. В разные годы актриса гордо носила звание Заслуженной и Народной артистки РСФСР и СССР.

Личная жизнь Любови Орловой и последние годы жизни

В жизни Любови Орловой было три брака. Первым ее супругом был политический деятель Андрей Берзин, с которым она прожила четыре года. После этого актриса около года жила вместе с австрийцем по имени Франц, который в тот период работал ее импресарио.

Однако наиболее долгим оказался ее супружеский союз с режиссером Григорием Александровым. Их творческий и любовный союз впоследствии стал важнейшим событием в жизни знаменитости.

Именно Александров был рядом с актрисой, когда у нее был обнаружен рак поджелудочной железы. В 1975-м году первой звезды советского кино не стало.

Источник: uznayvse.ru

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