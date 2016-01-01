Игорь Дмитриев: Аристократ и романтик

29 мая исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского актёра, народного артиста РСФСР, Игоря Борисовича Дмитриева. В его биографии множество ролей, но сам Игорь Дмитриев любил шутить, что сыгранных им в кино белых офицеров хватило бы на целый батальон.

Биография Игоря Дмитриева

Игорь Дмитриев родился в Ленинграде. Его отец был профессиональным спортсменом, а мама балериной, работала в мюзик-холле и выступала в цирке в шоу-аттракционе «Лошади и танцовщицы». Родители разошлись вскоре после рождения Игоря, и он воспитывался матерью, дедушками и бабушками.

Цирк стал для Игоря одним из самых ярких впечатлений детства, но другим, более серьёзным, увлечением стал театр. К его маме в гости часто приходили подруги, которые обсуждали последние театральные новости, и мальчику это было очень интересно. В отсутствие мамы он любил надевать разные наряды и представлял себя Гамлетом или леди Макбет.

В семь лет Игорь начал выступать в школьной самодеятельности в ансамбле песни и пляски ленинградского Дворца пионеров, которым руководил Исаак Дунаевский, и именно тогда Игорь решил, что станет актёром. В 12 лет состоялся его дебют в кино в картине В. Файнберга «Голос Тараса», в котором Дмитриев сыграл роль польского гимназиста.

Во время Великой Отечественной войны Игорь с матерью вместе с Мариинским театром и хореографическим училищем были эвакуированы в Пермь. Тут ценителями актёрского таланта Игоря стали раненые, для которых он читал стихи, пел, танцевал.

Актёрское мастерство

В 1943 году Игорь узнал, что при Пермском драмтеатре открывается театральная студия, и поступил туда. Не окончив школу, он буквально поселился в театре – после занятий оставался на спектакли, играл в массовых сценах и потом ночевал в фойе на диване.

В сентябре 1944 года в овчинном тулупе и с плетёной корзинкой Игорь отправился в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Но это оказалось не просто: ведь аттестата о среднем образовании у Игоря не было. И тогда юноша проявил свои актёрские таланты. Он отправился в авиационный институт, в котором до этого был пожар, уничтоживший все документы, и перед приёмной комиссией мастерски изображая отчаяние, интересуется судьбой своего аттестата. Те, сжалившись над бедным студентом, предложили зачисление без экзаменов, но Дмитриев заявил, что не намерен учиться в их институте, а хочет получить копию аттестата. И получил.

Игорь поступил в школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. Позже Дмитриев рассказал историю с аттестатом своему педагогу, который рассмеялся, и сказал: «Считайте, что сдали второй экзамен по актёрскому мастерству».

Первые роли

В 1948 году Дмитриев окончил школу-студию, вернулся в родной город и поступил в труппу Ленинградского драмтеатра. Его первой работой стала роль матроса Гошева в пьесе Петра Капицы «В открытом море».

В 1953 году после 5 лет работы в театре Игорь Дмитриев сыграл князя Ветринского в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Эта работа была особо отмечена на смотре творческой молодёжи, и вскоре на страницах книги «Молодые артисты Ленинграда» появился портрет Игоря Дмитриева.

А в 1957 году молодой актёр сыграл свою первую значительную роль в кино – в фильме «Тихий Дон» он исполнил роль Евгения Листницкого.

Два года работы с Герасимовым стали второй школой для Дмитриева после МХАТа. Позже актёр шутил: «Белых, сыгранных мною в кино, так много, что, наверное, хватило бы, чтобы сформировать целый офицерский батальон».

Дмитриев был прав – в его фильмографии были роли Елисатова в картине «Любовь Яровая», Мордвинова в «Пароль не нужен», губернатора Медынского в фильме «Огненные дороги», Керенского в картине «Хождение по мукам» и барона Фредерикса в картине «Романовы – венценосная семья».

Театр одного актёра

В 1967 году у Игоря Борисовича произошёл конфликт с директором театра, за которым последовало увольнение. Позже директор просил Дмитриева вернуться, но Игорь Борисович отказался, о чём, правда, потом сожалел.

Дмитриев вспоминал: «В шесть часов вечера, когда театральные актёры всего мира готовились к спектаклям, садились за грим и примеряли костюмы, я не делал ничего. Это было невыносимо, и вскоре я создал свой собственный моноспектакль «Маскарад», в котором играл все роли. Это давало хоть какую-то возможность общения с публикой. Весь реквизит – белые перчатки, веер, маска Неизвестного – помещался в маленьком чемоданчике. Роль мебели исполняло старинное кресло красного дерева, которое я непременно таскал с собой на представление». Это представление было показано более 60 раз в разных театрах страны.

В этот период Игорю Дмитриеву очень помогла жена Лариса, работавшая редактором на «Ленфильме». Со своей супругой Дмитриев был знаком с детства – они учились в одном классе, но во время войны разлучились и встретились вновь только в Москве.

Игорь Борисович вспоминал: «Как-то днём идем мы с Ларисой мимо тира, и я предложил ей пострелять. Она в шутку спрашивает: «А какой приз я получу, если выбью десять очков из десяти?» Я тут же ляпнул: «Женюсь на тебе!» И что вы думаете? Лариса ни разу не промазала, пришлось жениться!» Вместе они прожили тридцать лет, у них родился сын Алексей.

Всегда разный

Годы без театра Игорь Дмитриев всецело посвятил кинематографу. Им было сыграно много запоминающихся ролей. Режиссер Ян Фрид рассказывал: «К счастью, мне довелось много снимать Игоря Дмитриева. И ряд фильмов вы, быть может, помните: «Зелёная карета», «Прощание с Петербургом», «Собака на сене», «Летучая мышь», «Сильва»... Во всех снимался Игорь Дмитриев, и во всех был абсолютно разный. Разный не потому, что он менял парики и костюмы. Разный он был по своей внутренней сущности, по умению освоить совершенно разные жанры...»

По словам Яна Фрида, Игорь Дмитриев «ничего не позволял делать себе вполсилы». Если надо сыграть князя, играющего на виолончели, то Дмитриев освоит игру на этом инструменте; если надо сыграть казака на лошади, то он пройдёт курсы верховой езды и станет этим казаком.

Благодаря его рвению, манерам, а также аристократической внешности и отточенной выправке режиссёры часто предлагали ему сыграть офицеров, маркизов, князей, баронов – представителей голубых кровей.

Голос Игоря Дмитриева был его особой приметой, его многозвучная, с великолепной дикцией речь была очень узнаваема. Актёр более сорока лет проработал на радио, сыграв множество ролей. Ещё одним проявлением многогранного таланта было великолепное владение мелодекламацией.

Возвращение

В 1984 году Игорь Дмитриев вновь вернулся в театр после семнадцатилетнего перерыва, сыграв в пьесе «Всё могут короли». Главный режиссёр Ленинградского театра комедии Юрий Аксёнов рассказывал: «Никогда раньше мне не приходилось слышать или читать о такой парадоксальной истории, которая произошла с Игорем Борисовичем. Актёра в чем-то можно уподобить спортсмену. Спортсмен, выбывший из большого спорта на три года, уже обречён в него не возвращаться. А вот возвращение через столько лет – это уже фантастика или чудо. Вот такое чудо совершил Игорь Дмитриев».

Прощание с актёром

Игорь Борисович Дмитриев умер во сне 26 января 2008 года в 23:55 вечера в Санкт-Петербурге. Одна из газет, прощаясь с актёром, писала: «От него пахло забытой романтикой начала прошлого века. Перстень с загадочной монограммой на руке, мудрость в глазах, отточенные движения... Игорь Дмитриев считал, что старый Петербург ещё жив и, что бы ни говорили об этом, петербуржцы остаются петербуржцами. Таким аристократом запомнили его зрители, друзья и близкие люди...»