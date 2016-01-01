Галина Брежнева: Кремлевская принцесса

С самого рождения, казалось, Галине Брежневой суждено было быть счастливой: любящая мать, отец - Леонид Ильич Брежнев - высокопоставленный чиновник, в доме любовь и достаток, перед ней открыты все двери. Но кто-то - на небесах ли, на земле ли - все перепутал...

Биография Галины Брежневой

Галина Леонидовна Брежнева родилась 18 апреля 1929 года в Свердловскe.

Когда в голове этой красивой, немного полноватой, с крупными чертами лица женщины возник бунт против отца и власти, которую он олицетворял? Возможно, еще в самом начале ее детской биографии, в пять лет, когда она видела слезы матери, безропотно ждущей Леонида Ильича, развлекающегося с очередной актрисой или балериной в ресторане.

Или в семнадцать, когда отец запретил ей поступать в театральный, тогда как она просто грезила карьерой актрисы. А может, в тридцать, после того как по приказу отца изменили личную жизнь, ее развели с самым любимым человеком? Вся ее жизнь-биография представляла собой борьбу с собственной сущностью: то она хотела быть обычной женщиной и матерью, а порой бессовестно пользовалась своим положением дочери генсека.

Личная жизнь

В кремлевских кругах ходила шутка: «Брежнев одним глазом следит за страной, а вторым - за Галиной». Непростой характер дочери не давал Леониду Ильичу жить спокойно. То она наотрез отказалась вступать в комсомол, то в 22 года сбежала из дома с циркачом, который был почти вдвое ее старше.

Цирковой шатер манил Галину какой-то необыкновенной, гипнотической силой. Здесь на представлении, в отличие от скучных великосветских приемов, царил свойственный ее широкой натуре дух свободы. В тот вечер она пришла на концертную программу вместе с подругой. И увидела Его. Силач Евгений Милаев держал на плечах десять человек. Вот это мужчина! В цирке его прозвали Барином.

Галина купила билеты на все представления, до самого конца гастролей. Потом она пробралась к Милаеву за кулисы. Евгению молодая и красивая Галина тоже приглянулась. Он был на 20 лет ее старше, воспитывал детей-близнецов, сына и дочь, мать которых умерла при родах. И весь этот «багаж» не отпугнул романтичную Галину. Она с легкостью променяла свою сытую жизнь на походные условия шапито и сбежала вместе с любимым.

У Леонида Ильича чуть не случился инфаркт. Он поднял все свои связи, чтобы отыскать Галину, но блудная дочь вернулась на родительский порог только год спустя - с законным мужем и новорожденной дочкой Викторией на руках. Брежнев принял ее и простил, признал и зятя.

С таким тестем Милаев быстро стал народным артистом СССР и сделал карьеру до директора цирка. Галина числилась в штате простой костюмершей и восемь лет ездила с мужем по разным городам. Говорят, что их отношения быстро охладели. Будто бы Милаев изменял молодой жене с артистками цирка, а она тоже не особенно тяготилась узами брака.

Так или иначе, в возрасте 33 лет Галина Брежнева влюбилась второй раз - в начинающего иллюзиониста Игоря Кио, который был моложе ее на 14 лет. Они познакомились на гастролях в Японии -это была страстная, взаимная любовь с первого взгляда. Ничего не говоря отцу, Галина подала на развод и уехала с молодым любовником в Сочи, где вышла за него замуж. Брежневу она послала записку: «Папа, я влюбилась. Ему 25».

Чтобы не сильно шокировать родителя, возраст любимого она увеличила на семь лет. Леонид Ильич пришел в ярость. Он заставил спецслужбы отыскать беглянку и вернуть ее в отчий дом. Так и поступили. А у Игоря Кио забрали паспорт - вернули уже без штампа о браке. Немногочисленные подруги Галины утверждали, что своим поступком Брежнев сломал дочери жизнь, ведь в Кио она была влюблена по-настоящему.

Тайный роман

Галина не покорилась воли отца. Она и Игорь Кио - официально бывшие супруги - стали тайно встречаться. Конспиративные квартиры, письма на адрес друзей, телефонные разговоры. Иногда Галине удавалось вырваться в какой-нибудь провинциальный город, где проходили гастроли цирка Кио и ее не знали в лицо.

Однажды после гастролей Кио был вызван в местное КГБ, где от него потребовали написать объяснительную - с какой женщиной он провел время. Узнав о тайных встречах «голубков», Брежнев приказал отправить Кио в армию, но по состоянию здоровья он был признан негодным к срочной службе.

Когда Брежнев стал генсеком страны, первым делом он решил прекратить позорящую его любовную связь дочери. С Кио жестко поговорили - и он сдался. «Предатель!» - скажет позже о нем Галина. Впрочем, она и сама безмерно устала от борьбы за свое счастье. Расставшись с любимым, Галина пустилась во все тяжкие. Шампанское лилось рекой, в ее доме стали появляться толпы знакомых и незнакомых людей.

Брежнев пытался образумить дочь. Галина лишь недавно получила высшее филологическое образование, а вслед за ним и корочки кандидата наук. Всесильный папа пристроил ее на непыльную работу - редактором в агентство новостей. Галина ни дня в своей жизни до этого не работала, но читать газеты и отбирать заметки для иностранной прессы ей даже понравилось.

К тому же появилась возможность «выгуливать» свои наряды. Одевалась Галина по тому времени весьма эксцентрично и дорого. Наряды и туфли привозила из заграничных гастролей - в СССР о таких только мечтали. Отдельной страстью дочери генсека были бриллианты. Во время командировки во Франции Галина влюбилась в журналиста Олега Широкова.

Их бурный роман закончился сразу же, как только Широков узнал, кто отец его возлюбленной. Увы, таковой была реакция большинства мужчин. Журналист Александр Авдеенко, артист балета Марис Лиепа и другие известные и не очень люди использовали Галину для своей карьеры. Ей же хотелось всего-навсего быть любимой...

Брежнева и Чурбанов: «Дело о бриллиантах»

Однажды после очередной вечеринки Галина проснулась в гостиничном номере. На второй половине кровати лежал незнакомый мужчина, с которым она провела ночь. «Я - Галина Брежнева», - заявила она вместо «Прощай!» Случайный любовник сначала не поверил, а на следующий день с букетом и кольцом стоял перед ней на коленях. Предложение красивого 34-летнего подполковника Юрия Чурбанова Галина приняла неохотно.

Зато он очень понравился ее отцу. Не помешало даже то, что Чурбанов был женат и имел двоих детей - его быстро развели. Брежнев подарил молодоженам шикарную квартиру, мебель, автомобиль, дачу. Чурбанов быстро делал карьеру. Казалось, живи - и радуйся. Но нет. Галине, очень темпераментной от природы, не хватало страсти. В этом благополучном браке она стала закисать.

Галина шутила: «Я стала как фамилия моего мужа». И тогда она нашла утешение в объятиях очередного любовника - им стал цыганский актер, певец и ловелас Борис Буряце. Галине было за сорок, она была уже не молода, не стройна, не слишком привлекательна. А Борису всего 29. Она дарила ему драгоценности, возила по курортам.

Остались воспоминания, в которых описан Буряце на пляже: помимо плавок была толстая золотая цепь на шее и огромный перстень с бриллиантом, бросавшиеся в глаза. Их он не снимал, даже когда шел купаться. Галина не подозревала, что ее молодого любовника привлекают не только ее деньги. Он был наводчиком - высматривал богатых дам в дорогих украшениях из круга Брежневой, а потом сообщал о них сведения банде воришек.

Все раскрылось после ограбления одной из артисток цирка. Буряце посадили. Но на любовь Галины это не повлияло. Она носила бывшему любовнику в тюрьму передачи. К слову, ее супруг в это время тоже сидел в тюрьме за взятки - к нему Галина не приехала ни разу.

Ни в том, ни в другом деле ее имя не фигурировало. Хотя говорят, что причиной «несчастий» обоих мужчин послужила именно она - в то время Брежнев уже терял силу власти, и под него усиленно копали.

Изгнание из рая

Оставшись одна - без любовников, без мужа, без защиты отца, Галина Брежнева жила в заточении на своей подмосковной даче. У новой власти она была не в почете - у нее даже пытались конфисковать эту самую дачу, а также машину, драгоценности и подарки отца, но Брежнева суд выиграла.

Ее пытались сделать соучастницей в деле о краже драгоценностей, но потом оставили в покое. Говорят, что после ареста Буряце цыганский барон проклял Галину и предрек ей смерть в одиночестве и нищете. Если это было так, то пророчество сбылось.

Галина сдавала свою дачу - и на эти деньги жила. В комиссионных магазинах столицы то и дело всплывали уникальные вещи: антикварная мебель, люстры, серебряные столовые предметы, оружие из знаменитой коллекции Брежнева. Все это Галина распродавала, чтобы выжить. Где теперь были ее многочисленные друзья и прихлебатели, которым она так часто и так много помогала?..

Единственным ее другом остался алкоголь. С ним Брежнева проводила все свои вечера, пока однажды не попала в больницу, где ее насильно лечили от алкоголизма. Есть свидетельства, что в возрасте 64 лет у Галины Брежневой был роман с 29-летним то ли механиком, то ли предпринимателем, имя которого история не сохранила.

Последние дни своей биографии Галина пыталась выбраться из больницы, писала письма в инстанции, в которых клялась, что она больше не употребляет алкоголь. Но все было тщетно. В июне 1998 года в возрасте 69 лет Галина Леонидовна Брежнева, дочь бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, умерла в больничной палате в полном одиночестве и забвении.

Источник: biography-life.ru

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