Два детства Даниила Гранина

Даниил Александрович Гранин – известный советский и российский киносценарист, писатель, общественный деятель. Был удостоен нескольких престижных литературных наград. Получил широкую известность благодаря книгам «Эта странная жизнь», «Зубр», «Блокадная книга», «Три любви Петра Великого», «Мой лейтенант». В этой статье мы поговорим о жизни и творчестве писателя.

Биография Даниила Гранина

Родился будущий писатель 1 января 1919 года. Место рождения автора доподлинно неизвестно. По одной версии, это событие произошло в поселке Волынь (Курская область). По другой – в Саратовской области.

Его отец, Александр Данилович Герман (именно такова настоящая фамилия писателя), работал лесником. Из-за этого семья часто переезжала из одного лесничества в другое. Разница между супругами была очень большой – Анна Бакировна была младше супруга на двадцать лет. Женщина обладала прекрасным голосом и часто пела сыну.

Два детства

Даниил Гранин писал, вспоминая ранние годы, что у него было два детства – лесное и городское. Первое было связано с заснеженной зимой, реками и рассказами матери о горах. Второе – со стрельбой, пожарами, завершением Гражданской войны, стихийными мятежами и разгулом банд. Несмотря на то что это были совершенно разные миры, писатель пронес через всю свою жизнь одинаковую любовь к ним.

Для маленького Даниила жизнь в деревне была практически идиллической. Однако Анна Бакировна, горожанка по рождению, скучала в сельской местности. Для нее переезд в Ленинград был настоящим счастьем. А для ее сына началось городское детство. Родители жили раздельно – отец не оставил своей работы. Поэтому лето мальчика проходило в лесу, а зимой он возвращался в город. Даниила как старшего сына каждый из родителей хотел переманить на свою сторону. Но это противостояние быстро закончилось. Вскоре отца сослали в Сибирь, а семья осталась жить в Ленинграде. Анна Бакировна зарабатывала на жизнь шитьем, но чтобы прокормить семью, этого было мало, и они часто бедствовали.

Даниил Гранин очень обрадовался, когда отец смог вернуться из ссылки. Но Александр Данилович стал «лишенцем», т. е. не мог жить в крупном городе. А его сына отказались принимать в комсомол.

Будущий писатель окончил школу на Моховой, где остались еще преподаватели, работавшие здесь до революции. Особенно маленькому Даниилу нравились уроки литературы.

Инженер

Несмотря на то что Даниил Гранин активно интересовался историей и литературой, на семейном совете было решено, что специальность инженера более престижна. Поэтому будущий писатель поступил в Политехнический институт на электротехнический факультет. Это учебное заведение он с успехом окончил в 1940 году. Поначалу Гранина привлекла новая специальность. В те годы отрасли автоматики, энергетики и строительства гидростанций были окутаны романтизмом, а об ученых, работавших в этих направлениях, ходили легенды.

Инженерная отрасль хорошо финансировалась. Поэтому в студенческие годы Даниил Александрович ездил на практику на Кавказ, на Днепрогэс, где работал и ремонтником, и монтажником, и дежурным на пультах управления. Уже на пятом курсе Гранин взялся за написание исторической повести, главным героем которой стал Ярослав Домбровский. В произведении упоминались события польского восстания 1863 года, а также описывалась Парижская коммуна. Однако своего увлечения молодой автор очень стыдился и никому о нем не рассказывал.

Великая Отечественная война

После окончания института Даниил Александрович Гранин был направлен на Кировский завод в должности конструктора.

Но вскоре началась Великая Отечественная, которая изменила жизнь молодого человека – он пошел в народное ополчение. Путевку на фронт пришлось выбивать, т. к. инженеры были востребованы в тылу. За годы войны Гранин побывал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был пехотинцем и танкистом. По окончании сражений писатель Даниил Гранин дослужился до звания командира роты тяжелых танков.

В годы Великой Отечественной молодой человек встретил свою любовь. Отношения зарегистрировали прямо на фронте. Сразу после бракосочетания была объявлена тревога, и супруги просидели в бомбоубежище несколько часов. В 1945 году у них родилась дочь Марина.

Послевоенное время

Даниил Гранин воспринял как подарок судьбы послевоенную жизнь. И дело было не только в окончании сражений, но и в том, что он наконец-то смог заявить, что писатель. Практически сразу же после возвращения с фронта его приняли в Союз писателей.

Несмотря на это Гранин воспринимал литературу только как увлечение, не думая, что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Основная его деятельность была связана с Ленэнерго, нуждающимся в восстановлении после войны.

Литературная деятельность

Начал проявлять активный интерес к писательству Даниил Гранин. Рассказы писателя начали печататься с 1948 года. Именно в этом году в «Звезде» опубликовали его произведение «Вариант второй». Критики оценили легкость и простоту языка. Автор очень обрадовался лестным отзывам и решил, что теперь его всегда будут восхвалять.

Но ожидания не оправдались. И по признанию самого Гранина, к лучшему. Уже следующая его повесть, «Спор через океан», опубликованная опять в «Звезде», подверглась жесткой критике. И обвиняли его не в художественном несовершенстве, а в «преклонении перед Западом». Обвинения были необоснованными, что очень удивило и расстроило автора.

Выбор

Даниил Гранин, книги которого уже стали публиковаться, решает поступить в аспирантуру Политехнического института. И одновременно с этим начинает писать роман «Искатели». Но шло время, и стало понятно, что оба этих дела требуют слишком много времени. Гранин оказался перед выбором. Решающую роль сыграл успех, который пришел к нему после издания «Искателей». Литература казалась оптимальным вариантом. Однако писатель еще долго не мог бросить аспирантуру и забыть об инженерном образовании.

Гранин начал писать о том, что хорошо знал – инженерах, ученых, научном творчестве. С этого времени литература перестала быть простым увлечением.

Перечислим самые известные произведения автора:

«Зубр»;

«Блокадная книга»;

«Эта странная жизнь»;

«После свадьбы»;

«Бегство в Россию»;

«Картина»;

«Однофамилец» и др.

Послесловие

Одним из известнейших прозаиков нашей страны является Даниил Гранин. Книги писателя можно сегодня найти практически в любой библиотеке или книжном магазине. Но теперь мы знаем, что судьба автора могла бы сложиться иначе, если бы он решил пойти по пути ученого, а не творца.

Однако знаменит Даниил Александрович не только своими произведениями, но и общественной деятельностью. Он активно способствовал развитию движения Общества милосердия в России. Этот выдающийся человек не раз был избран народным депутатом. Однако от политической деятельности у него осталось одно разочарование – принести пользу обществу оказалось намного труднее, чем он думал.

Даниил Гранин умер во вторник 4 июля 2017 года около 22 часов, в возрасте 98 лет.

Супруга Гранина, Майорова Римма Михайловна, ушла из жизни в 2004 году.

Источник: syl.ru

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