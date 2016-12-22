Чтобы помнили...

24 декабря исполнилось бы 70 лет актёру, поэту, писателю и телеведущему Леониду Филатову. Всё, за что брался Леонид Алексеевич, получалось очень талантливо. Он оставил следующим поколениям не только экранный образ, но и стихи, пьесы и более ста авторских телепрограмм.

Биография Леонида Филатова

Родители Леонида познакомились благодаря тому, что были однофамильцами. Девушка написала письмо на фронт незнакомому бойцу с такой же, как у неё фамилией, – Филатов. После окончания войны Филатовы поженились. Семья часто переезжала, поэтому родился Леонид в Казани, а детство провёл Пензе и Ашхабаде, который потом и считал своей родиной.

Когда Леониду исполнилось 15 лет, в газете «Комсомолец Туркменистана» была опубликована его басня. За неё молодому автору даже был выплачен гонорар, который Филатов потратил на билеты в кино и театр, на подарки, а остаток отдал бабушке.

Кино и театр

Леонид с детства увлекался кино, но грезил вовсе не актёрской, а режиссёрской карьерой.

Об истории своего поступления сам Филатов рассказывал: «...Честно говоря, когда после школы я поехал из Ашхабада в Москву, то весьма смутно представлял себя в кино, хотя тогда уже знал, что моё место в искусстве. Одним словом, я нацелился на режиссёрский факультет ВГИКа. Но Москва меня подавила в первые же дни. Я был наивным провинциалом. Думал, поступлю с ходу. Однако после Ашхабада Москва мне быстро указала своё место. Словом, во ВГИК я не поступил. Возвращаться назад было позорно, деньги кончились, и мне ничего не оставалось, как определяться в актёры. Вот так я и попал в «Щуку».

Соседом Филатова по комнате в общежитии оказался Владимир Качан, на пару с которым он сочинял песни, становившиеся хитами общежития. Так появились песни «Оранжевый кот» и «Едут пьяные цыгане».

После окончания училища в 1969 году Филатов пришёл на прослушивание в театр на Таганке. Любимов, ещё раньше отметивший талант Филатова, принял его в труппу, и позже Леонид никогда не раскаивался в своём выборе театра, хотя и сыграл не так уж много ролей.

В 1970 году Филатов начал играть в кино. В течение последующих десяти лет он снялся почти в десятке картин, но по-настоящему интересных ролей не было. Всё изменилось после выхода на экраны страны фильма «Экипаж» Александра Митты. Режиссёр пригласил Филатова после того, как от роли отказался Олег Даль. В результате фильм не только прославил Леонида, но и сделал его одним из самых востребованных актёров советского кино.

Сказки и пьесы

Серьёзные проблемы со здоровьем заставили Леонида Алексеевича постепенно отойти от активной актёрской и режиссёрской работы. Но многогранность яркого таланта проявилась на другой стезе – литературной.

В 1985 году Филатовым была написана стихотворная «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца». Это произведение было впервые опубликовано в журнале «Юность» в 1987 году и сразу обрело огромную популярность. Сказка буквально разошлась на крылатые фразы.

«В нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть со всеми наравне!» – в интервью шутил сам Леонид Филатов.

Из-под пера Филатова также вышли сборники стихов, песни, стихотворные пьесы и литературные пародии.

Болезнь

«Я не святой. Меня было за что наказать. Первый раз болезнь дала о себе знать в восьмидесятом году. Мне долго не давали на Таганке интересных ролей. И вдруг Любимов предлагает сыграть Раскольникова. Представляете мою радость! Думал: вот он, мой звёздный час! Но тут у меня внезапно пропадает голос. Обращаюсь в больницу. Врачи в ужасе, моя болезнь запущена до такой степени, что больше медлить нельзя. Приходится в пожарном порядке делать операцию на голосовых связках. В результате роль Раскольникова уплыла. Через пару лет меня Соловьёв приглашает в «Чайку» на роль Тригорина. Роль невероятно интересная. И вот на репетиции сижу я в лодке, произношу монолог... И чувствую: моя левая нога немеет. Мне нужно выйти из лодки, а нога не шевелится. Я начинаю руками вынимать её из лодки, а Соловьёв мне говорит: «Лёня, это перебор! Тригорин не такой уж и старый. Ему всего 44». «Да при чём здесь Тригорин, – разозлился я. – У меня самого нога не вылезает». После этого я начал ощущать, как по спине нет-нет да пробежит какой-то холодок... Сразу накатывают дурные предчувствия, в голову лезут нехорошие мысли. Я осознавал, что нужно заняться своим здоровьем, но времени на это у меня никогда не было».

К сожалению, здоровье актёра всё больше ухудшалось. Во время съёмок собственного фильма «Сукины дети» в 1990 году Филатов «на ногах» перенёс первый инсульт. В результате фильм был снят в рекордно короткие сроки – за 24 дня, но плата за это была непомерной. Потом случился второй инсульт, отказали почки. Несколько лет актёр прожил на гемодиализе.

Семья

Свою настоящую любовь Леонид встретил случайно в театре. Это была Нина Шацкая – жена Валерия Золотухина, которая недавно родила сына. Филатов тоже был женат, но понял, что влюбился, причём, как считал, абсолютно безответно.

Два года он не решался к ней подойти. А потом пригласил в кафе и почти час читал ей свои стихи о любви. Нина внимательно слушала, а потом твёрдо произнесла: «Леня, вы очень мне нравитесь. Но я замужем!» – и, взяв сумку, ушла.

«Со мной произошёл несчастный случай», – нацарапал Филатов в блокноте. Влюблённые целый год аккуратно обходили друг друга, а потом их столкнула судьба.

Шацкая вспоминала: «Когда я стояла в театре и думала, какая я дура, зачем пришла, вдруг кто-то поцеловал меня в затылок. Обернулась – увидела Леню, и наши руки сплелись... Вот так, как в плохом кино, начался наш роман». Это действительно был тайный роман, длившийся несколько лет, но 1882-м году Филатов и Шацкая поженились.

Брак оказался очень прочным и, несмотря на болезнь Филатова, счастливым.

Леонид Алексеевич в интервью рассказывал: «Первая жена не стала бы так со мной нянчиться, поэтому провидение меня и передало в руки Нины. Откровенно говоря, я не ожидал от неё такого подвига. Красивые актрисы взбалмошные и беспечные, случись что со мной, они не будут возиться. Но Нина оказалась решительной женщиной. Она единственная взяла на себя ответственность за операцию, которую врачи не решались делать. А до этого на протяжении нескольких лет она каждые два часа просыпалась ночью, чтобы перевернуть меня с боку на бок. Не проснись она хотя бы раз, и мы бы сейчас не беседовали».

Чужие истории

Создание передачи «Чтобы помнили» было невероятно благим делом. Этой передаче Филатов посвятил последние десять лет своей жизни.

А учитывая состояние здоровья актёра, это стало ещё и гражданским подвигом, так как работать с историями чужих жизней и их забвением оказалось для Филатова тяжело. Он буквально плакал, узнавая подробности судеб успешных когда-то актёров. В интервью Филатов рассказывал: «Исповедовать вдов и бродить по кладбищам – не лучший способ собственного бытия. Но что это так аукнется в моей личной судьбе, доведёт буквально до грани жизни и смерти, конечно же, предположить не мог. Меня упрекают во многих письмах: зачем вы специально выискиваете и вытаскиваете на экран такие трагические судьбы? Так ведь не специально! Специально хочется, наоборот, вспомнить хорошего, светлого человека, а начинаешь поглубже погружаться в его жизнь, там, как магма под застывшей каменной коркой, — трагедия. Ну что поделаешь, что у нас куда ни ткни пальцем – такая судьба!..»

***

Леонид Филатов скончался на 57-м году жизни в Москве от двустороннего воспаления лёгких. За шесть лет до этого актёр перенёс операцию по трансплантации почек, что сказалось на общем состоянии здоровья и стало причиной резкого ухудшения здоровья.