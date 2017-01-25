Андрей Ростоцкий: «Я не ставлю перед собой задачу, чтобы прославиться»

А. Ростоцкий – заслуженный артист России, Почетный кинематографист России, лауреат премий Ленинского комсомола, КГБ СССР, МВД СССР, удостоен серебряной медали имени А. Довженко, почетного знака ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медали «В память 850-летия Москвы». Он был членом жюри Московского международного фестиваля каскадеров «Прометей-2000», председателем Оргкомитета фестиваля «Золотой клык», членом Союза кинематографистов России.

Биография Андрея Ростоцкого

Родился 25 января 1957 года. Отец – Ростоцкий Станислав Иосифович (1922–2001), кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий. Мать – Меньшикова Нина Евгеньевна (1928 г. рожд.), актриса, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР. Супруга – Ростоцкая Марианна Альбертовна (1963 г. рожд.), педагог, киновед, кандидат искусствоведения, член Союза кинематографистов России. Дочь – Ольга (1989 г. рожд.).

«Сын знаменитых кинематографистов» – с этого начиналась едва ли не каждая публикация о нем. Что это значит? Сколько их, детей знаменитостей, погибших в дебрях престижных тусовок. Талантливых, но блеснувших на миг, не выдержав соперничества с именами своих родителей. Талант – у многих, а вот способность и желание идти в той же области собственным путем, зачастую целенаправленно подчеркнуто «не отцовским», и воля сделать это – не у всех. И не всегда известный и популярный родитель может похвастаться тем, что однажды ему сказали: «А! так вы его отец?»

Андрей Ростоцкий не купался в родительской славе. О детстве и юности шутил: «У меня ситуация была, как в одном школьном сочинении: «Пушкин родился у бабушки в деревне, в то время как его родители были в Петербурге». Считает, что очень многим обязан бабушке Татьяне Григорьевне – маминой маме, которая забрала мальчика к себе. Любила она Андрюшу до самозабвения, рада бы баловать барчука, да где там: надо содержать в порядке деревянный дом в Богородском. У самой сын-подросток. И Андрюша помогал бабушке: колол дрова, носил воду, чинил, ремонтировал, строил – в общем вся мужская работа на нем да на дяде чуть постарше его. А в свободное время бабушка читала ему Пушкина, своего кумира, биографию которого она знала по дням, по минутам. Она и воспитала внука так, что XIX век для него навсегда стал милее и ближе XX-го. Романтизм, благородство, достоинство, представления о чести – это не только дворянские гены отца (прадед Андрея был действительным статским советником, юристом, за отказ участвовать в процессах политзаключенных был сослан из Петербурга в город Алапаевск; дед окончил медицинский факультет Московского университета, участвовал в Первой мировой войне), это еще и духовная атмосфера, созданная этой тихой, скромной, трудолюбивой, доброй, интеллигентной женщиной из рабочего поселка.

Андрей окончил английскую спецшколу. Забота родителей о школьных успехах юноши кончилась неудачной попыткой мамы доказать, что два плюс три – пять. Больше в уроки никто не вникал, и можно было учиться тому, что интересно. Прежде всего английскому – способности делали это занятие приятным, а также истории и литературе. Правда, учительница литературы не всегда была довольна его успехами. Как же! Имеет свое мнение, которое к тому же не совсем совпадает с тем, что писалось в учебниках. На отметки Андрей обращал мало внимания, рано почувствовав, что «многознание уму не научает». Он получил хорошее гуманитарное образование именно потому, что учился осмысленно, не зубрил в школе все подряд, а впитывал нужное. Самостоятельность и здесь сыграла свою роль, его кумиром стал Лермонтов – поэт демонический, жесткий и, может быть, трагический. Ему был близок лермонтовский романтизм, его отношение к женщине.

Родители считали, что благодаря своим человеческим качествам Андрей может стать дипломатом или прекрасным хирургом: в семье была сильная медицинская традиция. С его «мыслящими руками» были и другие стабильные и надежные перспективы. О карьере в кино думать опасались: даже если талантлив, результат может быть самым плачевным. Но... Первый раз Андрей попал на съемочную площадку с мамой – она играла главную роль в фильме «Хуторок в степи» Б. Бунеева и тогда была удивлена, какие точные подсказки делает ее 10-летний сын мальчику, снимавшемуся в фильме. Потом, в 14 лет, поехал с отцом на съемки фильма «А зори здесь тихие» и там увлеченно участвовал в процессе, помогая постановщикам, реквизиторам, пиротехникам. Тогда-то и решил: будет работать кем угодно, но только в кино. Он понял, что это его образ жизни.

На режиссерский факультет в свои 16 лет Андрей пойти не осмелился. Заканчивая 9-й класс, узнал, что во ВГИКе С.Ф. Бондарчук объявляет дополнительный набор мальчиков в актерскую мастерскую. Для показа выбрал «Зодчих» Кедрина, «Егорушку» Цветаевой и прозу Виктора Конецкого. Когда Бондарчук позвонил Ростоцкому-старшему сообщить, что сын ему понравился, тот отрезал: «Если ты будешь сомневаться в нем, то лучше не порти жизнь ребенку!» Андрей был зачислен вольным слушателем и, продолжая учиться в школе, мог посещать занятия по специальности и в институте. Судьба должна была решиться после 1-го курса. И она решилась. В это время его пригласили к Илье Фрэзу в фильм «Это мы не проходили», а Бондарчук утвердил на роль ефрейтора Кочетыгова в картине «Они сражались за Родину» (1975).

Его первая роль в кино стала и его первым трюком. Это запоминающийся эпизод в фильме: танк наезжает на окоп, в котором находится боец, и разворачивается на месте, сровняв окоп с землей: герой Андрея бросает в него бутылку с зажигательной смесью и погибает. После боя Лопахин (актер В. Шукшин) оплакивает его смерть. Спустя ровно четверть века Андрей встретится с такими героями в телефильме «Моя война» (120 серий, режиссер А. Аравин, 2000, демонстрировался на канале ТВЦ), в котором фронтовики будут рассказывать о реалиях войны, а актер выступит в качестве ведущего.

Первая главная роль Андрея также не прошла незамеченной – в фильме И. Фрэза он сыграл старшеклассника, отстаивающего независимость собственного мнения, борющегося за свою любовь. Известный историк детского кино К.К. Парамонова говорила тогда, что несомненной удачей фильма стал именно живой индивидуальный характер молодого человека на фоне стандартизированных, лакированных учеников и учителей юношеского кино тех лет.

Современные герои Ростоцкого в дальнейшем появились в фильмах: «На край света» (Владимир Пальчиков, режиссер Р. Нахапетов, 1975), «Запасной аэродром» (Митя Соловьев, режиссер И. Гурин, 1976), «Василий и Василиса» (Петр, режиссер И. Поплавская, 1981), «Правда лейтенанта Климова» (Павел Климов, режиссер А. Дашкевич, 1981), «Свадебный подарок» (Андрей, режиссер А. Игишев, 1982), «Внимание! Всем постам» (Виктор Кольцов, режиссер И. Вознесенский, 1985), «Прорыв» (Дмитрий Мартынов, режиссер Д. Светозаров, 1986), «Где ваш сын?» (Виктор Кольцов, режиссер И. Вознесенский, 1986), «Перехват» (мичман Бахтеев, режиссер С. Тарасов, 1986), «Черный океан» (Галактионов, режиссер И. Соловов, 1997) и др.

Его герои – это личности, волевые, независимые, целеустремленные, пытающиеся жить высокими идеалами и духовными ценностями. Зачастую они задумывались в советском кино как примеры для подражания, образцы, к которым должна стремиться молодежь. И все же актеру удавалось избежать схематичности, поверхностной положительности. Зритель любил его целеустремленных голубоглазых красавцев, мысли которых не расходились с делом. Ему же дороже были более сложные характеры. Лермонтовский дух почувствовал он в сценарии замечательного драматурга Е. Григорьева «Серебряные озера» (режиссер Б. Бунеев, 1989), хотя сюжет этого современного произведения повторял пушкинского «Евгения Онегина» и сценарий первоначально назывался «Татьяна». Но Андрей нашел в характере героя печоринский драматизм: внутренняя неудовлетворенность действительностью рождала нетерпимость, юношескую жестокость, замкнутость, герой создавал себя через страдания других.

В пространстве исторического масштаба более всего реализуется актерское дарование А.С. Ростоцкого. Роль Николки Турбина в телефильме В. Басова «Дни Турбиных» (1976) открыла галерею персонажей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, возвышенных и благородных, считающих свободу главной ценностью и готовых отдать за нее жизнь. Андрей сыграл поручика Губенко в фильме Ю. Борецкого «Господин гимназист» (1985), поручика Карельцова в картине В. Новака «В Крыму не всегда лето» (1987), князя в «Очарованном страннике» (режиссер И. Поплавская, 1990), графа Николая Шереметева в «Графине Шереметевой» (режиссер Т. Павлюченко, 1993). Его героями стали: Аркадий Гайдар в фильмах «Конец императора тайги» (режиссер В. Саруханов, 1977), «Остаюсь с вами» (режиссер И. Вознесенский, 1981) и «Лето на память» (режиссер Ю. Кузьменко, 1987), Иван Каляев – «Особых примет нет» (режиссер Б. Бобровский, 1978) и «Николай Подвойский» (режиссер Ю. Борецкий, 1987), Всеволод Сибирцев – «Владивосток, год 1918-й» (режиссер Э. Гаврилов, 1982), Олеко Дундич – «Первая Конная» (режиссер В. Любомудров, 1983). В 1983 году вышел фильм «Непобедимый» (режиссер Ю. Борецкий) об основателе борьбы самбо Анатолии Харлампиеве, вызвавший волну увлечений этим видом единоборства.

Звездной ролью актера стал Денис Давыдов в фильме «Эскадрон гусар летучих» (режиссеры Н. Хубов, С. Степанов, 1980). И с тех пор для многих зрителей этот образ ассоциируется именно с Андреем Ростоцким. Ростоцкий был приглашен в эту картину как актер, типологически соответствующий облику офицера того времени. Андрей уже и тогда прекрасно ездил верхом и умел обращаться с холодным оружием. Но он пришел в съемочную группу с твердой уверенностью играть главную роль. Его настойчивость произвела впечатление на Н. Хубова. Кроме того, Андрей оказался «быстро обучаемой системой». Французский язык, танцы, основы игры на гитаре – все это помимо дополнительных уроков по фехтованию и верховой езде входило в его работу над ролью. Последнюю точку поставил замечательный художник-гример Владимир Гражданкин. После просмотра фильма «Эскадрон гусар летучих» французский кинорежиссер Кристиан Жак – постановщик «Фанфан-тюльпана» назвал его русским Жераром Филиппом. Польская пресса писала: «Андрей Ростоцкий в русском кинематографе то же, что Даниэль Ольбрыхский в польском». Киновед Ю. Тюрин отмечал, что Ростоцкий «играет с каким-то веселым темпераментом, азартно... Личность Давыдова, обаятельная и мужественная, раскрывается в сабельном бою, в конной гонке, в дружеском застолье, в декламации стихов, даже черной меланхолии, припадках хандры. Это характер с необрезанными крыльями, справедливый и чувствительный, буйный и гордый».

Особое место в череде исторических персонажей Ростоцкого занимает роль последнего русского императора Николая II, которого он сыграл в 6 фильмах: «Европа танцевала вальс» (режиссер О. Вавра, ЧССР, 1988), «Запрещенные люди» (режиссер Г. Панфилов, 1988), «Воспоминания о муже» (режиссер В. Ланской, 1989), «Раскол» (режиссер С. Колосов, 1991), «Сны» (режиссер К. Шахназаров, 1993), «Жизнь и смерть Петра Столыпина» (режиссер В. Хотулев, 2001). Даже в слабом Ростоцкий пытается найти силу, он пишет: «Прежде всего хотелось бы объяснить поведение нашего якобы безвольного и лицемерного монарха его любовью к жене, детям и желанием сохранить семью пусть даже ценой потери короны. Пожалуй, единственным его настоящим, мужским поступком был тот, когда он объявил императору, без ведома которого ни одна пушка в Европе не могла выстрелить, мужчине, способному сломать руками древко алебарды, отцу, которого он любил и уважал, что его женой станет только она – Алиса Гессенская, и настоял на своем».

В начале 1990-х, казалось, его светлым романтическим героям нет места на экране. Кинематограф требовал изменения амплуа. И появилась роль современного восточного убийцы в лирическом «истерне» А. Карпыкова «Тот, кто нежнее» (1996), на премьере которого киновед К.М. Исаева обратила внимание: «Он так увлеченно играет; такое впечатление, что этой роли он ждал всю жизнь». Его Рамазан, алчный, коварный, жестокий, но исполненный восточного достоинства, мог бы повторить фразу ницшевского Заратустры: «Хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое!»

В 1987 году на Киностудии М. Горького Ростоцкому предложили попробовать себя в режиссуре. В качестве литературной основы для своего короткометражного фильма «Искатель приключений» он выбрал повесть А. Грина «Синий каскад Теллури». В 1989 году в телеобъединении «Экран» снял свою версию «Зверобоя» Ф. Купера. В 1991 году рассказал зрителю о работе в кино созданной им трюковой группы, поставив фильм «Мужская компания», основанный на реальных фактах его биографии. Драматургия фильма была подсказана ему картиной американского режиссера Ричарда Раша «Трюкач». Демонстрировавшийся в кинотеатрах Москвы фильм «Мужская компания» за неделю проката вышел на второе место по рейтингу после американского «Настоящего киногероя». Критика писала: «Картина вышла неожиданно светлая и чистая на зловеще черном фоне отечественного кинематографа. Что важно, в ней есть здоровый юмор и живые полноценные герои, настоящие мужчины, с которыми хочется дружить».

Так случилось, что практически все хобби и увлечения Ростоцкого становились со временем профессиональным занятием. Начав сниматься в кино, он решил уметь все, что должен делать его герой: скакать, фехтовать, драться, преодолевать немыслимые препятствия. С 1970-х годов А. Ростоцкий профессионально занимался трюками в кино. Он не только сам работал без дублера, но и в фильмах «И на камнях растут деревья», «Тот, кто нежнее» и других выступал в качестве постановщика трюковых сцен и боев. Владея всеми навыками трюковой работы в кино, наибольшее предпочтение он отдавал конным трюкам (кандидат в мастера по конному троеборью – это звание было получено им во время прохождения воинской службы в Отдельном кавалерийском полку), а также различным видам боевых искусств. В 1998 году стал победителем скачки на приз имени Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» на Центральном московском ипподроме (дистанция 400 метров). Являлся одним из лучших специалистов по сценическому фехтованию на историческом оружии. С 1994 года преподавал сценический бой и фехтование в Институте современных искусств, а в 2000 году стал вести в этом институте и занятия по актерскому мастерству. В 2001 году назначен главным режиссером конного театра «Каскадер» (художественный руководитель – Мухтарбек Кантемиров). В 2000–2001 годах снимался в фильмах «Спасатели» (режиссер О. Фомин), «Дальнобойщики» (режиссер Ю. Кузьменко), «Дронго» (режиссер З. Ройзман), «Дуэль для фаталистов» (режиссер О. Фомин).

А. Ростоцкий – заслуженный артист России, Почетный кинематографист России, лауреат премий Ленинского комсомола, КГБ СССР, МВД СССР, удостоен серебряной медали имени А. Довженко, почетного знака ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медали «В память 850-летия Москвы». Он был членом жюри Московского международного фестиваля каскадеров «Прометей-2000», председателем Оргкомитета фестиваля «Золотой клык», членом Союза кинематографистов России.

Изучение русской истории, в частности истории армии и русского офицерства, любовь к оружию и боевым искусствам определили его деятельность на телевидении. С 1995 года А. Ростоцкий участвовал в создании историко-публицистических передач о русской и российской армии: в 1995–1996 годах главный режиссер передач «Аты-баты...», с 1998 года – ведущий военно-исторического журнала «Вижу цель» (телеканал «Культура»). В том же качестве снимался в телефильмах «Право на поле брани» (1999), «Оружие державы» (2000) и «Снайперы» (2000). С февраля 2001 года был ведущим программы «Служу России» на канале ОРТ.

Отец – заядлый рыбак – привил свою увлеченность сыну. Но для Андрея и это занятие стало практически профессией: в 1998 году он вел на телевидении передачу «Мир рыболова». На соревнованиях по рыбной ловле выступал за команду «Спартак». Свою страсть к путешествиям в экстремальных условиях он также направил в профессиональное русло. До этого основной закон «Инструкции по эксплуатации жизни» – «предвидеть, по возможности – избегать, при необходимости – действовать» – всегда был принципом его работы на съемочной площадке. С 1997 года Андрей Ростоцкий был инструктором транснациональной школы выживания «VITALIS», заместителем генерального директора Фонда русских экспедиций и путешествий. Вместе с основателем школы известным русским путешественником Виталием Сундаковым он провел экспедицию по крымским пещерам «В поисках следов киммерийской цивилизации», о чем в 1997 году кинокомпанией НТВ был снят фильм. В 1998 году пересек на автомобиле США «из угла в угол» (Нью-Йорк – Техас – Сан-Франциско).

И еще Андрей владел ремеслом столяра-краснодеревщика: в доме вся мебель сделана его руками. Владел он и тонким искусством изготовления трубок и мундштуков.

Андрей Ростоцкий погиб 6 мая 2002 года при поиске места для съемок.

Источник: peoples.ru

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