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Воронежский мужик и гадюка покусали друг друга. Победил человек, но какой ценой!
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
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Житель Воронежской области, решивший поиграть с ядовитой змеей, получил два укуса. Попытка сбросить змею не удалась, и мужчина начал отдирать ее зубами...

Житель Воронежской области, решивший поиграть с ядовитой змеей, получил два укуса.

Как сообщает riavrn.ru, 48-летний мужчина отдыхал на речке близ села Рождественское и увидел свернувшуюся рядом в клубок змею. Он зачем-то решил взять ее на руки, и гадюка зубами вцепилась в палец экстремала. Попытка сбросить змею не удалась, и мужчина начал отдирать ее зубами. Змея укусила его в лицо. В итоге мужчина разорвал гадюку на две части. Из-за яда начался отек и пострадавший стал задыхаться.

Сельские медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в реанимацию районной больницы. Сейчас пострадавшему уже лучше.

По инф. rosbalt.ru

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