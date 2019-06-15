Воронежский мужик и гадюка покусали друг друга. Победил человек, но какой ценой!

Житель Воронежской области, решивший поиграть с ядовитой змеей, получил два укуса. Попытка сбросить змею не удалась, и мужчина начал отдирать ее зубами...

Как сообщает riavrn.ru, 48-летний мужчина отдыхал на речке близ села Рождественское и увидел свернувшуюся рядом в клубок змею. Он зачем-то решил взять ее на руки, и гадюка зубами вцепилась в палец экстремала. Попытка сбросить змею не удалась, и мужчина начал отдирать ее зубами. Змея укусила его в лицо. В итоге мужчина разорвал гадюку на две части. Из-за яда начался отек и пострадавший стал задыхаться.

Сельские медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в реанимацию районной больницы. Сейчас пострадавшему уже лучше.

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По инф. rosbalt.ru

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