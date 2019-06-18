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В Египте скоропостижно скончался экс-президент: сердце...
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2019 г.
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Причиной смерти 67-летнего экс-президента Египта Мухаммеда Мурси стал сердечный приступ, передает гостелевидение Египта со ссылкой на медицинский источник.

Мурси скончался после своего выступления с речью в суде. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, однако там врачи констатировали его смерть.

Во время первоначального осмотра тела Мурси никаких травм обнаружено не было.

  • Мурси возглавлял Египет в 2012—2013 годах и был смещен с должности в результате массовых протестов. В 2015 году египетский суд приговорил его к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже — к смертной казни за планирование побега. В 2016 году смертный приговор был отменен. Судебные разбирательства продолжались до настоящего времени.

По инф. rosbalt.ru

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