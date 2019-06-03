Жизнь животных видится как на ладони с подачи блогера-ветеринара Вадима Щемерова

Здорово найти себе профессию, интерес к которой никогда не пропадает и которой хочется заниматься бесконечно. Именно такую стезю выбрал для себя ветеринар Вадим Щемеров. В своем блоге в приложении Instagram он пишет, что очень любит ветеринарию, работает на этом поприще уже целых 30 лет и 16 лет из них - с лошадьми.
В постах Вадима, конечно же, много внимания уделено этим красивым грациозным животным. Например, в одной из историй автор очень подробно и увлекательно раскрывает вопрос, связанный с покупкой лошади и ее содержанием в Москве. В другой -рассказывает о том, дорого ли лечить животных и, конечно же, лошадей. Еще один пост - о важности рентгена при оформлении ветчека при купле-продаже лошади. И так далее. Каждая тема, которую поднимает автор, становится небольшим и очень занимательным рассказом, а для кого-то - важной познавательной информацией. О животных, жизни рядом с ними узнаешь интересные факты и есть возможность посмотреть не менее любопытные фотографии блога.
Один из постов ветеринара поставил перед читателями вопрос: "Лошади лечат людей?"
И сам же Вадим разносторонне на эту тему ответил. Вот что, к примеру, написал автор:
Иппотератия – это сплошной антистресс. Общение с лошадьми будет очень полезно и после тяжелой трудовой недели.⠀
Лошади отлично прогоняют депрессивные и меланхоличные состояния, дарят душевное спокойствие и энергетическую подпитку.
Естественное закаливание – занятия конным спортом на воздухе активно способствуют закаливанию организма, приливу бодрости и сил.⠀
Во время езды задействованы разные группы мышц. Кроме мышц спины, включаются в работу мышцы ног, ступней, поясницы, пресса и даже малого таза.⠀
Если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, то занятие верховой ездой прекрасный способ его тренировать.
В конце истории блогер обратился к аудитории и спросил читателей об их состоянии после взаимодействия с лошадьми.
Есть в постах информация и о других братьях наших меньших, в частности, о кошках и собаках. Например, вот здесь написано, что является отличным угощением для крупных собак и о правилах кормления любого животного.
А все ли держат в памяти такие установки? Стоит освежить знания. Вадим пишет, что нужно:
- Кормить под присмотром хозяина;
- Угощение протягивать на раскрытой ладони;
- Быть аккуратным и следить за реакцией животного – для него вы незнакомый человек, который может нести опасность.
Вот так-то! Еще нашелся пост про терапию собаками.
Здесь можно узнать, что для этого используются определенные породы и как именно отбирают животных для терапии.
Также Вадим Щемеров рассказывает в блоге о своих командировках, проводимых им вебнарах, подготовке семинаров и многом другом из профессиональной деятельности.
А вот здесь нашлось место и для развлечения, а конкретно для танцев. В размещенном видео под музыку весело "зажигают" очаровательные собаки разных пород, а блогер раскрывает тему "Моя собака танцует".
Посмотрите, не пожалеете!
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