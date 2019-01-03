Елена Проклова раскрыла предсказания провидицы Ванги

Ванга - одна из немногих провидиц, которых знают во всём мире. После того, как в 1996 году её не стало, значение многих предсказаний осталось зашифрованным. В недавнем выпуске передачи “На самом деле” уже обсуждали её слова о будущем России и в студии присутствовал кум провидицы.

Актриса Елена Проклова также решилась рассказать о своём общении с Вангой и обратилась к редакторам программы. Актриса рассказала, что впервые встретилась с легендарной женщиной ещё будучи подростком, и та предрекла ей некоторые события, включая и рождение двоих детей. После того, как они сбылись и на свет появилась вторая дочь, Проклова вспомнила, что Ванга хотела увидеться с ней снова. Поэтому приехала к ней во второй раз, чтобы поговорить и поблагодарить. Однако от благодарностей та отказалась, но просила передать некое пророчество людям через 25 лет, попросив всё это время молчать и ждать, пока многое сбудется. Проклова рассказала, что в этот момент

ясновидящая находилась словно в трансе и её поведение казалось странным для незнакомых людей. Тогда всё сказанное актриса записала в блокнот, который и отдала Дмитрию Шепелеву — ведущему программы. Согласно предсказанию Ванги, Россия станет крепким и сильным государством, которое поведёт «князь Владимир». Благодаря этому в скором времени всю страну ожидает переход на более высокий уровень.

Нашлись и те, кто посчитал это предсказание всего лишь политической уловкой, для поднятия упавшего из-за недавно принятой пенсионной реформы рейтинга президента Путина. Сама же Проклова уверяет, что всё предсказанное ей лично сбылось. Наступающий год будет годом парящего орла по славянскому календарю. Многие надеются, что это судьбоносный период не только для России, но и для других стран. Ну, если есть вера в мистические пророчества – можно жить дальше относительно спокойно.

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