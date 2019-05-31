Звезда "Экипажа" и "Чародеев" Александра Яковлева борется с онкологией

Недавно актриса Александра Яковлева рассказала, что уже 2 года пытается справиться с онкологическим заболеванием. На момент постановки диагноза врачи даже и не рассчитывали, что звезда проживёт так долго, поскольку выявили у артистки уже запущенную форму рака.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В начале года в прессе появилась информация, что актриса, сыгравшая в фильмах "Экипаж" и "Чародеи", была срочно доставлена в больницу с судорогами и пеной изо рта. Но тогда Яковлева опровергла эти слухи и сказала, что с ней всё хорошо. Однако поклонники всё равно волновались за свою любимицу, поэтому она решилась посетить передачу "Привет, Андрей" где и рассказала правду.



Оказывается, что вот уже 2 года Александра Евгеньевна пытается победить онкологию. Узнав о страшном диагнозе, она сначала отчаялась и не знала, что делать. Доктор внимательно изучила ситуацию актрисы и заявила, что нужно бороться и надеяться на лучшее. За эту поддержку 61-летняя Александра Яковлева очень благодарна врачу.



Борьба с болезнью продолжается и по сей день - хотя изначально медики давали актрисе только 3 месяца жизни. В тот момент она была сильно напугана, не знала к кому обратиться и с кем посоветоваться. Но затем Яковлева взяла себя в руки и начала сложное лечение, которое даёт положительные результаты. Ей очень помог Евгений Миронов, занимающийся оказанием помощи актёрам, попавшим в подобные ситуации. Именно он возглавляет благотворительный фонд "Артист" и оплачивает нужные им лекарства.



В начале июля Александре Яковлевой исполнится всего 62 года. Она вспоминает ушедшую от такого же страшного заболевания и в том же возрасте коллегу — красавицу Веру Глаголеву. "Так хочется жить!" — признается Александра Яковлева с болью в голосе.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ