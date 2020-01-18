«Женское счастье — это иметь семью»: Валентина Теличкина рассказала о своих родных

Валентина Теличкина отметила свой 75-летний юбилей 10 января. Актрису с её личным праздником поздравил сам Дмитрий Медведев, что уже немало говорит о творческих достижениях именинницы.

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Но в её личной жизни всё сложилось не так хорошо, как хотелось бы. Актриса призналась, что задумалась о детях слишком поздно, поставив на первое место собственную карьеру.



Наш премьер-министр одарил Валентину Теличкину красивым словом на её юбилей: «Ваше обаяние и тонкое чувство сценического образа, способность к перевоплощению привлекают к себе зрителей всех поколений. Ваши героини — всегда натуры искренние, яркие и непосредственные. Это женщины, которые хотят найти свое счастье и место в жизни, покоряют душевной красотой. И Вы глубоко чувствуете каждый образ», – заметил Медведев.



Стоит отдать должное, премьер-министр не забыл о художественных достижениях Теличкиной - всё-таки она написала немало красивых картин. Несмотря на творческие успехи, актриса попала в карьерное затишье, вместе с которым пришла депрессия. Победить хандру удалось с помощью живописи, которая со временем стала серьёзным хобби. К слову, многие друзья артистки также оказались художниками, так что вместе они организовали собственный клуб живописи.



Единственный сын Валентины – 40-летний Иван Гудков – свою маму поддерживает всегда и во всём. Уже много лет он заботится о собственной семье, но о знаменитой матери никогда не забывает. Теличкина ему за такую поддержку очень благодарна, ведь у неё нет других детей, которые могли бы стать для женщины настоящей опорой в жизни.



Есть у звезды и личные сожаления, которыми она поделилась с сотрудниками СМИ: «Сожалею, что родила одного ребенка. Мама с папой семерых имели. Я чувствую свою вину, потому что могла бы троих воспитать».



Наследник родился за год до того, как Валентина расписалась с архитектором Владимиром Гудковым. Иван решил не идти по проторенной родителями дорожке, выбрав профессию юриста.



- Женское счастье — это иметь семью, взаимопонимание с мужем, иметь детей и внуков, которые радуют. А еще это любимое дело. Я с удовольствием и сегодня работаю в кино, имею возможность выбрать материал, за который не стыдно, – считает Валентина Ивановна.



А в 2014 году артистка стала бабушкой. Внука Валентины назвали Николаем – так же звали прадедов по отцовской и материнской линии. Выбор на это имя пал не случайно, ведь актриса считает, что дети должны носить имена своих предков. Вдобавок Валентина Теличкина – человек верующий, для которого святой Николай Чудотворец занимает далеко не последнее место в жизни.



О своём супруге актриса рассказывает редко. Она придерживается одной мудрой поговорки: «Дурак хвалит жену, умный - родителей».



Валентина Ивановна поделилась с журналистами и другими секретами семейного счастья: «В семейной жизни очень важно уважать личность другого. Мне было достаточно легко уважать своего мужа, потому что он личность. И он уважал во мне личность. Если бы он выказывал свое неуважение ко мне претензиями, требованиями и критикой, то вряд ли получилось бы семейное счастье».



Ну и завершить рассказ о Валентине Теличкиной стоит излюбленной темой всех бабушек и дедушек – конечно же, речь идёт о внуках! Пусть актриса и считает, что упустила свой шанс стать многодетной мамой, но она всё ещё надеется на пополнение в семье со стороны сына Ивана. Внуков много не бывает, а в большом доме звезды для всех точно хватит места!

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