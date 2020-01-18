«Женское счастье — это иметь семью»: Валентина Теличкина рассказала о своих родных

|
Валентина Теличкина отметила свой 75-летний юбилей 10 января. Актрису с её личным праздником поздравил сам Дмитрий Медведев, что уже немало говорит о творческих достижениях именинницы.
Но в её личной жизни всё сложилось не так хорошо, как хотелось бы. Актриса призналась, что задумалась о детях слишком поздно, поставив на первое место собственную карьеру.
Наш премьер-министр одарил Валентину Теличкину красивым словом на её юбилей: «Ваше обаяние и тонкое чувство сценического образа, способность к перевоплощению привлекают к себе зрителей всех поколений. Ваши героини — всегда натуры искренние, яркие и непосредственные. Это женщины, которые хотят найти свое счастье и место в жизни, покоряют душевной красотой. И Вы глубоко чувствуете каждый образ», – заметил Медведев.
Стоит отдать должное, премьер-министр не забыл о художественных достижениях Теличкиной - всё-таки она написала немало красивых картин. Несмотря на творческие успехи, актриса попала в карьерное затишье, вместе с которым пришла депрессия. Победить хандру удалось с помощью живописи, которая со временем стала серьёзным хобби. К слову, многие друзья артистки также оказались художниками, так что вместе они организовали собственный клуб живописи.
Единственный сын Валентины – 40-летний Иван Гудков – свою маму поддерживает всегда и во всём. Уже много лет он заботится о собственной семье, но о знаменитой матери никогда не забывает. Теличкина ему за такую поддержку очень благодарна, ведь у неё нет других детей, которые могли бы стать для женщины настоящей опорой в жизни.
Есть у звезды и личные сожаления, которыми она поделилась с сотрудниками СМИ: «Сожалею, что родила одного ребенка. Мама с папой семерых имели. Я чувствую свою вину, потому что могла бы троих воспитать».
Наследник родился за год до того, как Валентина расписалась с архитектором Владимиром Гудковым. Иван решил не идти по проторенной родителями дорожке, выбрав профессию юриста.
- Женское счастье — это иметь семью, взаимопонимание с мужем, иметь детей и внуков, которые радуют. А еще это любимое дело. Я с удовольствием и сегодня работаю в кино, имею возможность выбрать материал, за который не стыдно, – считает Валентина Ивановна.
А в 2014 году артистка стала бабушкой. Внука Валентины назвали Николаем – так же звали прадедов по отцовской и материнской линии. Выбор на это имя пал не случайно, ведь актриса считает, что дети должны носить имена своих предков. Вдобавок Валентина Теличкина – человек верующий, для которого святой Николай Чудотворец занимает далеко не последнее место в жизни.
О своём супруге актриса рассказывает редко. Она придерживается одной мудрой поговорки: «Дурак хвалит жену, умный - родителей».
Валентина Ивановна поделилась с журналистами и другими секретами семейного счастья: «В семейной жизни очень важно уважать личность другого. Мне было достаточно легко уважать своего мужа, потому что он личность. И он уважал во мне личность. Если бы он выказывал свое неуважение ко мне претензиями, требованиями и критикой, то вряд ли получилось бы семейное счастье».
Ну и завершить рассказ о Валентине Теличкиной стоит излюбленной темой всех бабушек и дедушек – конечно же, речь идёт о внуках! Пусть актриса и считает, что упустила свой шанс стать многодетной мамой, но она всё ещё надеется на пополнение в семье со стороны сына Ивана. Внуков много не бывает, а в большом доме звезды для всех точно хватит места!
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.