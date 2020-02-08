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Валерий Гаркалин попал в реанимацию с воспалением лёгких
Ульяна АНТОНОВА   
08 Февраля 2020 г.
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В пятницу СМИ сообщили о госпитализации 65-летнего народного артиста РФ Валерия Гаркалина. После обследования медики поставили актёру диагноз "двустороннее воспаление лёгких".

Валерий Гаркалин попал в реанимацию с воспалением лёгких


Сообщается, что скорую помощь Гаркалину вызвал друг, который решил навестить артиста после того, как не смог ему дозвониться. Он обнаружил Валерия Борисовича в тяжёлом состоянии, даже дверь в квартиру артиста оказалась не запертой. Приехавшие по вызову врачи госпитализировали Гаркалина в реанимацию городской больницы № 81.

По последним данным, состояние Валерия Гаркалина и сейчас остаётся тяжёлым. В больнице он пребывает минимум два дня, и пока о выписке речи не идёт.

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