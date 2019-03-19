В Кремле в курсе проблем с односельчанами у девочки, написавшей Путину. Но поделать ничего не могут

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков призвал «по-человечески» разобраться в ситуации вокруг семьи девочки, которая обратилась за помощью к главе российского государства, а после этого ее начали травить односельчане, сообщают информагентсва. При этом Песков, конечно же, прав: сам Кремль (и даже лично Владимир Владимирович!) - действительно ну никак не может поправить мозги российским обывателям, которые готовы молиться на "царя-батюшку" - и одновременно способны люто ненавидеть выскочек и "зазнаек", рискующих взять судьбу в свои руки. Это — нравы (менталитет, по-научному говоря...)

Напомним, что 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района Псковской области написала письмо Путину, в котором попросила помочь в покупке мини-трактора и заявила о довольно тяжелом положении. По словам матери девочки, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.

Как сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Псковской области, следователи лично общались с семьей, но Перчиковы «сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ». В связи с этим в СКР заявили, что «всю вот эту информация, которая размещена в СМИ, можно считать фейковой».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Между тем в разговоре с агентством глава семьи Елена Перчикова подтвердила, что у них резко испортились отношения с односельчанами — их обвинили в мошенничестве. По словам Елены, 14 марта руководство больницы, где она работала, вынудило ее уволиться «по собственному желанию». Елена сообщила, что попытается вернуться в Ленинградскую область.

Пресс-секретарь главы государства дал понять, что в Кремле (по крайней мере, ему) ситуация в Псковской области известна. «Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте», — отметил Песков.

Он добавил, что «мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь». И он, конечно, прав. Это ведь не нарушение закона чиновником, а "народная реакция", проявление худших черт российского менталитета: многие люди готовы молиться на "царя-батюшку" - и одновременно способны люто ненавидеть выскочек и "зазнаек", рискующих взять судьбу в свои руки. Будем надеяться, что семье из псковской глубинки - удастся найти покой, пусть и ценой переезда из агрессивного окружения...

...Но - кто объяснит 12-летнему человечку, получившему наглядный урок философии "сиди и не высовывайся!" - что мир взрослых может быть гораздо доброжелательней, что на свете бывают люди, способные разделить стремление к лучшей доле и поощряющие право подать голос против убогости жизни?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ