Уничтожители разлуки: супружеская пара усыновила разделённых братьев и сестёр

Все знают эти душещипательные истории, когда дети из большой семьи попадают в приют из-за тяжёлых жизненных обстоятельств, но и там судьба отворачивается от них, разлучая бедных братьев и сестёр. Порой они находят друг друга лишь спустя годы после вынужденной разлуки, но иногда появляются добрые люди, которые готовые принять в свою семью всех разделенных детей. Так и сделала супружеская пара из США, которой понадобился целый год юридических проволочек, чтобы принять к себе семерых братьев и сестёр, которые жили в разных приёмных семьях.

В доме Гэри и Лизы Фуллбрайт не бывает скучно. Сейчас там живёт целых десять детей, включая их родного 17-летнего сына. Три года назад пара усыновила ещё двоих детей, а оставшаяся семёрка ребят раньше жила порознь, хоть они и приходятся друг другу близкими родственниками. К слову, у Гэри и Лизы есть ещё семеро взрослых детей, но те уже успели покинуть дом заботливых родителей.

Сначала супруги взяли под свою опеку троих детей, но узнали, что их братья и сёстры живут в других приёмных семьях. Фуллбрайты оставить это дело просто так не могли, так что стали понемногу собирать всех детей вместе, пробираясь через юридические сложности.

До счастливого воссоединения жизнь детей была безрадостной. Мать нередко оставляла их в одиночестве на несколько дней, а отца они даже никогда не видели. С новыми родителями дети уже успели посетить зоопарк, сходить в кинотеатр и покататься на коньках.

Стоит отдать должное Гэри и Лизе, ведь они уже около десяти лет берут в свою и без того большую семью детей из приюта. О сложностях воспитания пара не волнуется: они уже привыкли заботиться о детях, так что знают, как уделить каждому ребёнку достаточно родительского внимания.

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Добрые родители нередко готовы сделать многое для своих детей, а в редких случаях даже родить за них. С современными технологиями и такое возможно! Так, недавно 55-летняя Эмма Майлс стала суррогатной матерью для своей бесплодной дочери, которая никак не могла самостоятельно выносить ребёнка.

Порой в добрых семейных историях важнейшую роль играют совершенно чужие люди, которые не отказывают в помощи даже в самой непростой ситуации. Британец Дин Мур однажды наткнулся на семейную пару, которая попала в ДТП. Супруги не пострадали, но даже это не спасало ситуацию – они спешили к тяжело больной матери, которая могла в любой момент умереть. Дин выслушал их историю и предложил свою помощь, даже несмотря на то, что ему пришлось проехать вместе с супружеской парой целых 640 километров! В итоге только благодаря доброму поступку неизвестного супруги смогли попрощаться со своей родственницей.

Все эти истории не оставляют сомнений в том, что доброту в нашем мире не искоренить. Люди порой готовы идти на многое не только ради собственных близких, но и ради случайных незнакомцев, которые столкнулись с неожиданными сложностями. Однажды им самим понадобится помощь, и тогда, будем надеяться, их спасением займутся другие, не менее добрые сердца.

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