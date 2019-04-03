Родить за собственных детей: необычные истории суррогатного материнства

Суррогатное материнство всё активнее становится нормой в мировом сообществе, но и оно ещё может удивлять необычными случаями. Недавно в СМИ появились новости о двух женщинах из Великобритании и США, которые стали суррогатными матерями для собственных детей. Жительница Туманного Альбиона выносила ребёнка за свою бесплодную дочь, а пожилая американка помогла сыну-гею стать отцом.

Когда Трэйси Смит было всего 15 лет, ей рассказали безрадостные новости о будущем. Доктора заявили, что из-за неполноценного развития женских половых органов девушка сама не сможет иметь детей. На тот момент Трэйси наверняка не задумывалась о таких серьёзных планах, но её мать Эмма Майлс решила сразу – сделает для дочери всё, чтобы помочь ей.

И женщина сдержала своё слово. В 2016 году Трэйси обручилась со своим парнем Адамом и захотела стать матерью. Тогда она попросила свою маму выносить для неё ребёнка, а 55-летняя Эмма с радостью согласилась. Женщине пришлось даже похудеть на целых 38 килограммов и пройти гормональную терапию ради важной процедуры.

В итоге врачи успешно провели операцию, а 16 января этого года родилась Эви Сиан Эмма Смит. Каких-либо осложнений у малютки врачи не обнаружили, так что единственной проблемой Трэйси и Адама стал чисто бюрократический вопрос – новорожденную ещё надо удочерить.

В США у Мэттью Эледж была похожая проблема, хотя о бесплодии тут говорить не приходится. Дело в том, что Эледж – парень нетрадиционной сексуальной ориентации. Какое-то время у него уже были отношения с Эллиотом Догерти, и вот они решили завести ребёнка.

Но без посторонней помощи им в этом деле, очевидно, не обойтись. Сестра Догерти предоставила свои яйцеклетки, необходимые для процедуры экстракорпорального оплодотворения или просто ЭКО. А вот с поисками суррогатной матери было сложнее, ведь мужчины боялись обращаться в специализированные агентства. «Небраска — консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не могли предугадать реакцию на гей-пару», – признался Мэтью.

Выручить их из непростой ситуации решилась 61-летняя мама Мэтью – Сесиль. Женщина призналась, что даже не сомневалась в своём решении. Она прошла подготовку перед процедурой ЭКО и успешно забеременела. Девочка Ума Луиз Догерти-Эледж появилась на свет совсем недавно, 25 марта.

Но даже в таких особенных случаях удивляешься самим возможностям медицинской технологии. Не так уж и давно о подобном можно было прочитать лишь в научно-фантастических книгах, а теперь все новостные ленты пестрят вполне реальными историями суррогатного материнства.

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Звёзды также нередко прибегают к подобному способу деторождения, если других вариантов у них нет. Самым ярким примером в отечественном шоу-бизнесе до сих пор остаётся семейная чета Пугачевой и Галкина . Дети супружеской пары – мальчик Гарри и девочка Елизавета – появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас счастливые родители не стесняются рассказывать своим поклонникам о маленьких детях, заодно раскрывая тайны из семейного архива.

и . Дети супружеской пары – мальчик Гарри и девочка Елизавета – появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас счастливые родители не стесняются рассказывать своим поклонникам о маленьких детях, заодно раскрывая тайны из семейного архива. О похожем примере чудес медицинских технологий может рассказать вдова Игоря Малашенко. Божена Рынска даже после похорон супруга собралась пройти процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка от покойного мужа. Божена заявила, что будет продолжать борьбу за своего ребёнка несмотря ни на что.

Однако нельзя отрицать, что подобная методика ставит перед человеком новые моральные проблемы. Церковь вообще не принимает такой способ деторождения, считая его греховным. Да и многие люди, даже неверующие, могут задаться вопросом: насколько человечным можно назвать такое рождение ребёнка?

С другой стороны, не всегда удаётся получить новую маленькую жизнь каким-то иным способом. Недавно по миру прошлась новость о португальской спортсменке, которая родила ребенка спустя почти два месяца после того, как ее мозг уже был мертв. Очередное чудо технологий, чудо рождения, без которого ребёнок никак не смог бы выжить. Такие случаи, как мне кажется, могут стать огромным плюсом в моральном вопросе искусственного деторождения. Всё-таки не стоит лишний раз отказываться от возможностей для новой жизни, несмотря на «неестественные» способы её появления.

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