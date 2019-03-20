Чудесное прощание и невозможное воссоединение: две удивительные истории

Порой в мире происходят удивительные истории, о которых сложно молчать. Для супругов из Великобритании чудом стал добрый водитель, который помог им преодолеть долгий путь в 320 километров ради последней встречи с умирающей родственницей. А пожилая американка с другого уголка Земли лишь на 77-ом году жизни узнала о том, что всё это время жила в чужой семье из-за досадной ошибки в роддоме. Теперь женщина намерена наладить отношения с незнакомыми, но самыми близкими родственниками.

Супруги Рон и Шарлин Джиллис направлялись из Эдинбурга в Кембридж, чтобы встретиться с тяжело больной матерью Шарлин. Как назло, именно в этот ответственный момент они попали в аварию и не смогли продолжить свой путь. Служба спасения могла помочь им лишь спустя три часа, но других вариантов не было.

Однако удача не покинула супругов. Рядом проезжал Дин Мур, который решил проверить, всё ли хорошо у участников ДТП. Мужчина убедился, что никто не пострадал в аварии, но услышав историю Рона и Шарлин не смог остаться в стороне. Он решил безвозмездно помочь незнакомцам, даже долгий путь его не испугал: в общей сложности им требовалось проехать 640 километров.

В итоге оказалось, что эта помощь стала последней возможностью для Шарлин и её больной матери. Уже на следующий день после аварии женщина умерла, но с помощью доброго незнакомца Шарлин успела попрощаться с самым близким человеком.

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А для 77-летней Сандры Бароник-Пайн из США близкие родственники внезапно оказались не такими уж и близкими. Однажды по просьбе родных она решила пройти тест ДНК на сервисе Ancestry.com. Результаты шокировали женщину: тест показал, что её родственники родом из Италии. Сандра даже не сразу поверила в это и подумала, что на сервисе произошла какая-то ошибка. Всё-таки всю жизнь она была уверена, что её родители были словаками.

Но судьба такие совпадения просто так не оставляет. Этим же сервисом воспользовалась другая американка – Дебра Монако-Заффуто. Она проживала в одном штате с Сандрой, в Пенсильвании. Неожиданно для второй женщины тест показал, что у неё есть родная сестра, о которой та никогда не слышала. Её родители были итальянцами, которые жили всего в 20 километрах от места проживания Сандры.

Оказалось, что Сандра появилась на свет в той же больнице, что и сестра Дебры. Скорее всего, девочек перепутали сразу после рождения, так что они попали в чужие семьи. Это объясняет, почему Сандра в детстве так сильно отличалась от своих родственников. Из-за такой непохожести ей пришлось вытерпеть немало обидных насмешек.

Сейчас Сандра намерена подружиться со своими незнакомыми родственниками. Женщина признаёт, что они с Деброй долгие годы не были сёстрами, но теперь она до самой смерти хочет сохранить свои новые родственные связи.

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