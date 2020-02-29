«Теннис – я прощаюсь с тобой»: Мария Шарапова поставила точку в спортивной карьере

Спортивная карьера – штука не вечная. Для всех, даже самых именитых спортсменов, однажды наступает момент, когда необходимо поставить точку в своих свершениях. Вот и для легендарной Марии Шараповой такой момент настал.

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Едва ли не главная звезда отечественного, а то и мирового тенниса сама заявила об окончании карьеры в Инстаграме: «Теннис — я прощаюсь с тобой», – лаконично написала Мария.

В свои 32 года теннисистке пришлось перенести немало травм, которые в конечном итоге негативно сказывались на её спортивных результатах. К тому же долгий перерыв из-за допингового скандала тоже не принёс ничего хорошего. В 2016 году Шарапову на целых 15 месяцев отстранили от выступлений, когда узнали, что та уже почти десяток лет принимает мельдоний. Спортсменка оправдывалась тем, что принимала запрещённый препарат из-за дефицита магния и других проблем со здоровьем, но от временной дисквалификации это её не спасло.

Оценивая сегодняшнее решение Шараповой, стоит вспомнить непростые моменты её спортивной карьеры, когда она готова была бросить любимое занятие. В 2007 году у Марии произошел разрыв сухожилия правого плеча, а в 2017 году ей пришлось пережить рецидив. Всего год назад травма вновь стала доставлять спортсменке проблемы, из-за чего Шараповой даже пришлось согласиться на операцию. Однако и она не помогла, проблемы со здоровьем никуда не ушли.

По Сети ходят слухи о том, что у первой ракетки мира были и другие причины покинуть спорт. Так, говорят, что сейчас Мария ждёт ребёнка. Но это лишь домыслы, официального подтверждения которым пока нет.

Напоследок напомним вам о крупных достижениях нашей героини. Мария Шарапова за всю свою карьеру успела стать победительницей аж 36 женских турниров WTA, в которых принимают участие многие звёзды мирового тенниса. На лондонской олимпиаде Шарапова стала серебряным призёром. Но самым главным достижением Марии стали успехи на турнирах Большого шлема – целых пять раз ей удалось достичь высоких титулов на столь престижных спортивных мероприятиях.

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