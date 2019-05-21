Такое разное долгожительство: от красивой романтики любви до вечного вопроса науки

Долгожительство – явление очень многогранное. С одной стороны, его окружает романтика долгой и плодотворной жизни, которая нередко идёт рука об руку с преданной любовью до самого конца. С другой – долгожительство всё чаще становится рациональным вопросом науки, которая старается найти самый подходящий и правильный ответ. Нынче новости успели охватить оба аспекта долгожительства. Мы увидели конец истории самой «живучей» любви, один пример ВИЧ-инфицированного 100-летнего старика и общие выводы учёных о главной черте всех долгожителей мира.

Для начала немного грустной романтики. В Японии скончался 108-летний Масао Мацумомто. Мужчина сам был долгожителем, а вместе со своей супругой Мияко они носили гордый титул самой старейшей супружеской пары в мире. Влюбленные успели провести вдвоём 81 год и 201 день!

Супруги за такие длительные совместные отношения успели воспитать пять дочерей, понянчиться с 13 внуками и 25 правнуками.

Стоит отметить, что они на 57 дней побили результат предыдущих рекордсменов, жителей Норвегии Карла и Гурдрен Дольвен, которым удалось прожить на двоих 210 лет и два месяца на момент смерти одного из супругов.

В России уже совершенно другой историей долгожителя похвасталась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сначала она рассказала об эффективности современной медицины в целом, а потом поведала о том, что в нашей стране появился ВИЧ-инфицированный, который смог перешагнуть рубеж в сто лет! Свой диагноз мужчина получил в 84 года, но он соблюдал все заветы врачей и вёл здоровый образ жизни, благодаря чему смог так долго прожить со столь серьёзным заболеванием.

А учёные-психологи решили замахнуться на всё долгожительство разом. Они решили проверить множество исследований и выявить самую главную черту самых старых жителей нашей планеты. Оказалось, что все они умеют ловко избегать опасного воздействия стрессовых ситуаций.

Ни для кого не секрет, что стресс губительно воздействует на наш организм. Плохие эмоции нас буквально убивают, а хорошие – понемногу восстанавливают. Учёные выяснили, что долгожители из разных стран умеют так грамотно абстрагироваться от стресса, что даже вредные гормоны на них воздействуют не так уж и сильно. Для этого пожилые люди пользуются различными «техниками». В Японии долгожители часто любуются природой, а в Италии – много спят. Так что не стесняйтесь порой разгрузить себя от лишних эмоций, чтобы поднять себе настроение и нанести ответный удар по старению.

К слову, борьба со стрессом у каждого своя. В основном справляться с ненужными эмоциями нужно любимым делом, как и поступил долгожитель Бенни Фицето из США. Только вот он не стал заниматься какой-нибудь рыбалкой, смотреть любимые передачи или гулять на природе: мужчина просто продолжил работать, несмотря на свой почётный возраст в 97 лет!

111-летний британец Боб Уэйтон также оценивает значимость любимой работы в продлении жизни. Впрочем, не стоит думать, что именно труд позволит человеку прожить очень и очень долго: тут у каждого будет своей рецепт. Тот же Боб Уэйтон утверждает, что он всячески «избегал смерти» и никогда не падал духом, что также помогло мужчине добраться до своего немаленького возраста.

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