Как дожить до 111 лет? Мнение практика — британского долгожителя

111-летний британец Боб Уэйтон поделился секретами долголетия. Мужчина дал интервью Sky News.

Еще о долгожительстве.

Британец сообщил, что ему в жизни «помогает каша, а также работа, которая приносит удовольствие». Он добавил, что у него, как и у всех, были страхи, простуды, грипп, малярия и даже операции, но он не падал духом и всячески «избегал смерти».

У Уэйтона два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. Он — бывший учитель и инженер и до сих пор мастерит поделки из дерева и продает их, а также сам ходит за покупками.

По инф. rosbalt.ru

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