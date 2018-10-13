Страсти «НТВшные»: Норкин пригрозил гостю «кровавыми соплями» и выгнал его из студии

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Ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин в выражениях не стесняется. Недавно он со скандалом прогнал одного из гостей студии, напомнив ему о том, что можно и «кровавыми соплями умыться» за неосторожные слова.
А начиналась эта история достаточно мирно. Участники выпуска обсуждали действия советских Добровольных народных дружин (ДНД), которые в своё время помогали милиции с охраной общественного порядка, рассказывает «Газета.ру».
Гость студии, Александр Никонов, подобные ДНД не признавал. Он заявил, что дружины были плохо организованы, да и людей туда насильно привлекали. Норкин же считал, что в ДНД было немало хорошего: например то, что именно в дружине нашли друг друга его родители.
И тут Никонов залез не в те дебри, перейдя к обсуждению матери ведущего: «Каким образом ее загнали в эту ДНД, почему она должна была ходить по улицам с повязкой, вместо того, чтобы делать уроки?», - эти слова так сильно задели Норкина, что тот попросил его маму «не трогать» и незамедлительно отреагировал упомянутой выше фразой про «кровавые сопли». Под конец сценки Норкин процедил сквозь зубы злобное «скотина» и попрощался с гостем.
И это далеко не первый человек, который в неподходящий момент переходит дорогу ведущему. Всего лишь месяц назад Норкин в своём стиле выгнал украинского эксперта Кирилла Климчука, который прозвал Россию «страной-гопником».
В тот раз ведущий до соплей доходить не стал, а всего-навсего напомнил гостю, что за подобные высказывания можно «по шее получить» и предложил извиниться перед российским народом. Кирилл предложение отверг и был выдворен с передачи, попутно получая в спину ворох грубых выкриков от Норкина.
Впрочем, выкрики – это ещё цветочки. В феврале ведущий устроил настоящую драку с Дмитрием Суворовым, который не согласился с рассказами немецкого депутата о смертях сотен детей на Донбассе и даже оскорбил зарубежного парламентария. После всех этих слов Норкин перешёл в нападение, а небольшая драка моментально переросла в массовую потасовку.
Ведущий случившееся комментировать не стал, а вот НТВ отмахнулось, мол, на программе обсуждаются настолько «острые темы», что участники «не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции». Эх, ещё бы найти того, кто самих участников вместе с ведущим сдержать сможет, а то так на «Место встречи» никакой уважающий себя гость больше не придёт – опасно слишком.
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