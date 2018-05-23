Эрмитаж подал иск к Минкульту по делу о махинациях при ремонте

Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 млн рублей по делу о хищении денежных стредств при строительстве. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила адвокат Наталья Шатихина.

По ее словам, Эрмитаж признан потерпевшим по делу.

«Мы реализовали свое процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения. Цена иска составляет более 856 млн рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела», — отметила она.

По «делу Эрмитажа» арестованы бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Они пробудут под арестом до 16 июля. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела совершили организованной группой хищение не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ