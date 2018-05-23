Красноярск: учительница с 49-летним стажем сорвалась и наорала на четвероклассников

В Красноярске классный руководитель накричала на четвероклассников, обзывая их «идиотами» и «дебилами», за то, что те плохо себя вели и не дали ей попить чай.

Как сообщает ТВК, конфликт произошел в школе № 46 Красноярска. Один из учеников записал произошедшее на видео, но долгое время боялся показывать кому-нибудь запись. Следственный комитет сообщает, что администрация школы уже уволила женщину. Следователи опросят участников инцидента и дадут правовую оценку поведению учителя.

Учительница с 49-летним стажем заявила, что и сама хотела увольняться. «Виновата сама, что говорить, господи... Я не хочу эту грязь тащить. Очень много таких родителей непорядочных. Я вообще собиралась уходить уже потихоньку. Все раздавала, отдавала. Я в любом случае ухожу. Мне 66 лет. После такого тяжелого класса я говорю „боже упаси брать еще первый класс“», — рассказала женщина.

На вопрос, чем дети так разозлили учителя, она пояснила, что виноваты, по ее мнению, родители: «Вы знаете, с детьми можно найти общий язык. Я их сама ругаю, сама целую. Понимаете, у меня нет любимчиков. Если двоечник принес больше всех макулатуры — я его расцелую, какой умница. А тут родители такие злые. Не знаю...»

А что думаете об этой ситуации вы?

Какая из высказанных ниже позиций — вам ближе? (Кстати, новости о воспитании подрастающих поколений, наших внуков - по ссылке).

Учительницу можно понять, современные дети — ужасны, невоспитаны, кого угодно до белого каления доведут!



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Учительницу нужно понять и простить: работа нелегкая, нервы не выдерживают... Но она и сама признает, что неправа. С работы ей надо уходить, но преследовать ее не стоит.



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Учительницу невозможно простить: такой эмоциональный срыв означает 100% профессиональную дисквалификацию!



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По инф. rosbalt.ru

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