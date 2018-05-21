Директор Эрмитажа прокомментировал махинации при реставрации музея: у деятелей культуры знаний не хватает!

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил исключить из задач Минкультуры и музеев функции по организации строительства объектов. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Пиотровского, «всякие строительные вещи должны уйти из Министерства культуры, потому что слишком много проблем получается».

«Во всех этих стройках-реставрациях уже такой набор воровства, что с ним никак не справиться с нашими знаниями», — отметил он. «Есть предложение, что вообще надо прекратить и министерству этим заниматься, и музеям, — добавил Пиотровский. — А мы будем только принимать».

Накануне стало известно, что Эрмитаж самостоятельно обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о хищении денег, которые были выделены на строительство здания в комплексе фондохранилища музея в Старой Деревне. В музее заявили, что речь идет о хищении аванса через компании ГК «Роспан» Никиты Колесникова. 18 мая, Колесников и бывший замминистра культуры арестованы до 16 июля. Такое решение вынес Басманный райсуд Москвы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ