Оргии во время чумы

Российские артисты все больше следуют принципу, который когда-то озвучил Сальвадор Дали: «главное — пусть о Дали говорят, на худой конец — пусть говорят хорошо». Разумеется, за великим мастером авангарда числится множество эпатажных выходок, вроде скандально известного «танца с саблями». Но в первую очередь он известен как один из выдающихся представителей нового течения в искусстве и универсальный деятель культуры. Нашим селебрити такие успехи и не снились.

Хотя иногда они все же начинают имитировать бурную деятельность в «саморазвитии» и погоне за современностью. Недавно на этом поприще отличились «поп-король» и «золотой голос» нашей эстрады — Филипп Киркоров и Николай Басков. Клип «Ибица», в котором они выступили дуэтом, снят в формате мини-фильма и собрал уже больше 8 миллионов просмотров на YouTube. Правда, дизлайков пока больше, чем лайков.

Концепция клипа напоминает нашумевшие работы группы «Ленинград», а сам Сергей Шнуров даже принял в нем участие. Трэшовый сюжет, ненормативная лексика, сцены насилия (присутствует даже оторванная конечность, отсылающая к клипу-триллеру «Кольщик»), сексуальные акценты и грубое высмеивание гламурного образа жизни — все это, видимо, призвано максимально «зацепить» публику. Как и намеки на «каминг-аут» обоих поп-певцов, вроде радужных принтов и недвусмысленных телодвижений.

Возможно, «звезды» решили поиздеваться над упрямыми слухами о своей ориентации, а заодно и над пересудами о своем творческом противостоянии (вспомните слова из забавной песни Киркорова «Троллинг» пятилетней давности: «Я эстраду не брошу, а Баскову предложу»). Еще одна попытка самоиронии — вставленные в клип скептические реплики Шнурова в адрес исполнителей.

Конечно, эпатаж имеет право на существование. Но коктейль из пельменей, шпиц, поедающий кусок человеческой кожи, и эротические сцены с пожилыми женщинами вызывают оторопь. А сцена в отхожем месте — вообще апофеоз пошлости.

Может быть, это просто эмоциональный всплеск неуклонно стареющих — и в физическом, и в творческом смысле — артистов, которые не желают мириться с естественным процессом и сознают, что пластической хирургией и причудливыми нарядами делу не поможешь? Тем более что выбранные образы (это касается не только Баскова и Киркорова, но и снявшегося в клипе Валерия Леонтьева) делают их именно «молодящимися».

Как бы то ни было, попытка сменить стиль оказалась провальной. «Ибица» ясно показывает, что имидж и репертуар обоих певцов застряли где-то во второй половине 1990-х — начале 2000-х. Обилие побрякушек на статистках, струи шампанского, нелепые забавы в бассейне — все это выглядит не насмешкой над «сладкой жизнью» расплодившихся в то время нуворишей и их дам-аксессуаров, а ностальгией по ней. Сколько бы нас ни убеждали в том, что артисты «безостановочно смеялись, дурачились и подшучивали друг над другом», клип, помимо отвращения, вызывает ощущение грусти и неловкости.

В то же время певцы или их имиджмейкеры явно наблюдают за молодежными течениями в музыке и шоу-бизнесе, выбивающимися в «тренды» на YouTube. Юмор и трюки на грани фола в «Ибице» кажутся плохой пародией на клипы питерской рэйв-группы Little Big, которая начала свой творческий путь чуть ли не с первоапрельской шутки, а теперь стабильно получает миллионы просмотров и одобрительных реакций в Сети. Например, недавний клип Faradenza набрал вдвое больше просмотров, чем «Ибица», причем с противоположным перевесом лайков и дизлайков. Группа большое значение придает и текстам с большой долей рискованного «стеба», и визуальному ряду с неплохой графикой (чего никак не скажешь об «Ибице» с отвратительно нарисованным динозавром).

Киркоров и Басков явно проигрывают новому поколению на всех фронтах. Конечно, если они гнались исключительно за просмотрами, то задачу можно считать выполненной. Но когда во множестве комментариев присутствует словосочетание «рвотный рефлекс», это вряд ли пойдет на пользу имиджу немолодых исполнителей. Уж если даже известная отсутствием «комплексов» певица Лолита Милявская предложила разжаловать их из народных артистов, то что говорить о поклонниках, которые наверняка в основном придерживаются консервативных взглядов — просто в силу возраста? Преданную аудиторию подобным экспериментом легко можно отпугнуть, а новую завоевать вряд ли получится.

Впрочем, подобные сенсации являются своего рода лакмусовой бумажкой для определения морального состояния общества. Пока они вызывают резонанс, шокируют людей постарше и ввергают в недоумение молодежь, это сигнализирует о том, что общество более-менее здорово. Смех, рвотные рефлексы, дизлайки и отписки — нормальная реакция. А вот безразличие к таким «шедеврам», которое, вероятно, все же рано или поздно настанет, — уже тревожный симптом.

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