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Спикер Госдумы дал понять про пенсионный возраст: "Берите что дают, а то и этого не будет"
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
13 Августа 2018 г.
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Фактически голос брутальной продавщицы советских времен - в ответ на жалобы о низком качестве ассортимента в продмаге: спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут «обнулиться» из-за "дефицита бюджета". Заявление прозвучало на днях в Саратове на встрече с местными жителями - в ответ на резонные претензии относительно пресловутой "пенсионной повышки".

 спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут «обнулиться» из-за дефицита бюджета

Как сообщают местные СМИ, одна из женщин задала знатному "единороссу" вопрос о повышении пенсионного возраста, указав на нищенские пенсии сейчас и на то, что при реализации пенсионной реформы ни она, ни ее внуки до пенсии просто не доживут (слова женщины зал встретил аплодисментами - что совершенно не мудрено).

В ответ Вячеслав Володин сначала пытался отшутиться, мол на продолжительность жизни влияет посещение спорплощадок, а потом сказал, что в государственной пенсионной системе имеется «дыра», которую наполняют за счет бюджета. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — считает спикер. Володин указал на сокращение количества работающих и увеличение количества пенсионеров, добавив, что дальше ситуация "будет только ухудшаться".

Кто несет ответственность за дефицитность бюджета, в итоге, ответ не прозвучал. Хотя логика подсказывает, что если речь идет о дефиците ПФР (который наполняется по солидарной пенсионной системы) - то речь идет о масштабном демографическом (если не историческом) процессе оскуднения замещения работающих (на смену стареющим родителям должны приходить минимум двое детей - а в стране на сегодня это 1,6 человека). Если же речь идет о дефиците государственной казны - то наверное логично говорить и об ответственности самого Володина, под чьим руководством Госдума стабильно одобряет бюджетные траты (включающие всяческие расходы на мега-проекты и геополитическое величие страны, якобы, очень необходимое народу).

При этом руководитель, представляющий большинство голосов ЕР в Госдуме,  «утешил» присутствовавших на встрече людей, что он их «слышит», а в парламенте уже приняли решение, что пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты. Также в Думе, заверил он, хотят «изучить» вопрос пенсионной реформы, понимая его важность, и быстро «закрыл» тему. Стоит напомнить, что недавно руководство парламента действительно поощрило общественную дискуссию вокруг острой темы, заверив, что к ее дальнейшему обсуждению будут допущены люди с разными мнениями.

По инф. rosbalt.ru

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