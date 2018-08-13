Спикер Госдумы дал понять про пенсионный возраст: "Берите что дают, а то и этого не будет"

Фактически голос брутальной продавщицы советских времен - в ответ на жалобы о низком качестве ассортимента в продмаге: спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут «обнулиться» из-за "дефицита бюджета". Заявление прозвучало на днях в Саратове на встрече с местными жителями - в ответ на резонные претензии относительно пресловутой "пенсионной повышки".

Как сообщают местные СМИ, одна из женщин задала знатному "единороссу" вопрос о повышении пенсионного возраста, указав на нищенские пенсии сейчас и на то, что при реализации пенсионной реформы ни она, ни ее внуки до пенсии просто не доживут (слова женщины зал встретил аплодисментами - что совершенно не мудрено).

В ответ Вячеслав Володин сначала пытался отшутиться, мол на продолжительность жизни влияет посещение спорплощадок, а потом сказал, что в государственной пенсионной системе имеется «дыра», которую наполняют за счет бюджета. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — считает спикер. Володин указал на сокращение количества работающих и увеличение количества пенсионеров, добавив, что дальше ситуация "будет только ухудшаться".

Кто несет ответственность за дефицитность бюджета, в итоге, ответ не прозвучал. Хотя логика подсказывает, что если речь идет о дефиците ПФР (который наполняется по солидарной пенсионной системы) - то речь идет о масштабном демографическом (если не историческом) процессе оскуднения замещения работающих (на смену стареющим родителям должны приходить минимум двое детей - а в стране на сегодня это 1,6 человека). Если же речь идет о дефиците государственной казны - то наверное логично говорить и об ответственности самого Володина, под чьим руководством Госдума стабильно одобряет бюджетные траты (включающие всяческие расходы на мега-проекты и геополитическое величие страны, якобы, очень необходимое народу).

При этом руководитель, представляющий большинство голосов ЕР в Госдуме, «утешил» присутствовавших на встрече людей, что он их «слышит», а в парламенте уже приняли решение, что пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты. Также в Думе, заверил он, хотят «изучить» вопрос пенсионной реформы, понимая его важность, и быстро «закрыл» тему. Стоит напомнить, что недавно руководство парламента действительно поощрило общественную дискуссию вокруг острой темы, заверив, что к ее дальнейшему обсуждению будут допущены люди с разными мнениями.

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста - до 63-х лет для женщин и до 65-ти - для мужчин. Сейчас в стране разворачивается обсуждение темы: властям пока не удается "заболтать" ее. Многие эксперты выступают с решительной критикой законопроекта. Общее мнение (с множеством нюансов) сводится к тому, что проблемы ПФР действительно существуют, но решать их надо прежде всего начиная с экономической политики и правовой системы в стране - а также за счет конкретных мер по улучшению качества жизни в России: того, что называется "человеческим капиталом". Например, так считает член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Светлана Уралова, чье мнение мы на днях публиковали.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ