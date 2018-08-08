Госдума обещает прислушаться к разным мнениям о "пенсионной повышке"

Формат думских слушаний по законопроекту о повышении пенсионного возраста будет расширен. На слушания позовут экспертов, общественников, представителей бизнеса, активистов из регионов. Таким образом, Госдума (большинство в которой принадлежит, напомним, "Единой России"), впервые начала демонстрировать готовность к хотя бы обсуждению альтернатив - после того, как приняла правительственный законопроект в первом чтении.

Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о расширении формата слушаний было принято на совещании по их подготовке. Первоначально предполагалось, что в слушаниях примут участие в основном депутаты, но после обсуждения "стало ясно, что формат нужно расширить". Вячеслав Володин пояснил, что теперь более половины участников слушаний 21 августа будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловым сообществом, представителями регионов. Цель слушаний, по словам Володина — обсудить различные подходы к пенсионной реформе, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта.

Напомним, 19 июля Госдума приняла первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. В ряде регионов и городов прошли разрешенные и не разрешенные властями акции против пенсионной реформы.

Естественно, само по себе расширение круга высказывающихся - ничего особенного означать не может (обсуждение - это и есть обсуждение). Но надо учесть следующее: практически неминуемо на слушаниях раздадутся голоса в пику законопроекту: этот шанс не упустят оппоненты "единороссов" в преддверии предстоящих в сентябре в ряде регионов выборов. Не говоря уж о том, что просто здравомыслящие эксперты представят стране критический взгляд на крайне непродуманную реформу (суть наиболее здравых претензий к ней: невозможно решать проблемы ПФР сами по себе за счет демографически убывающего активного населения - не решая проблем экономики страны, которые упираются в отсталость правовых институтов, гипертрофированную роль государственных монополий и так далее).

К тому же одновременно произвошло еще одно сообытие: ЦИК РФ согласился с тем, что вопрос о "пенсионной повышке" может быть вынесен на референдум (Центризбирком согласился с правом на существование целых трех вариантов вопроса такого народного волеизхъявления).

Все это может означать следующее: "где-то там, наверху" (предположительно в администрации Кремля и связанных с нею экспертных кругах) ищут возможность спустить ситуацию на тормозах, не доводя общество до белого каления.

И то хорошо, прямо скажем. Для начала.

По инф. rosbalt.ru

ЕЩЕ по теме пенсионного возраста:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ