«Спасибо, я тебя люблю»: заботы, трудности и счастье последней жены Игоря Старыгина

Всего за несколько лет до своей смерти актёр Игорь Старыгин женился на фотокорреспонденте Екатерине Табашниковой. Их союз продлился совсем недолго, но всё-таки успел сделать Игоря по-настоящему счастливым человеком.

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Впервые Игорь и Екатерина встретились задолго до свадьбы – в 1997 году. Женщина пришла отдать фотографии актёру, который хотел пополнить личный архив снимками из книги журналиста Андрея Максимова. На этих фото Старыгин был не один, а со своей дочкой Настей, которая появилась на свет в браке артиста с Микой Киселевой.

Легендарный Арамис смог покорить Екатерину своей необычной и крайне привлекательной внешностью, но в их следующую встречу, которая произошла спустя несколько лет, женщина с трудом узнала актёра.

– Игорь выглядел уже по-другому, – заметила Табашникова. – Было заметно, что он нездоров, усталость чувствовалась и в лице, и в осанке. А на шее были большие красные рубцы… Я набралась смелости, подошла и спросила: «Вы меня помните? Я вам передавала фотографии.

А после его утвердительного ответа предложила: «Вас давно не было видно, давайте сделаем интервью, у вас будет прекрасный интервьюер. А лучший фотограф Валерий Плотников сделает портрет».

От предложения Старыгин отказываться не стал, а потом рассказал Екатерине, почему пропал на столь долгое время. Артист тогда пережил несколько операций, которые серьёзно повлияли на его здоровье.

Однако это не помешало развитию отношений со старой знакомой. Они стали встречаться, вместе гуляли, правда, не очень долго – из-за проблем с ногами Старыгину было уже тяжело долго ходить.

Табашникова заботилась о своём возлюбленном, даже купила ему машину. Денег хватило лишь на «Жигули», зато артист смог ездить на природу с друзьями и вообще вести полноценную жизнь.

В то же время Старыгину приходилось часто ложиться на профилактику в клинику – «чистить» сосуды, обследоваться и лечиться. Рядом с Екатериной актёр даже стал правильно питаться, принимать нужные лекарства, да и в целом заметно окреп. Игорю удалось вернуться на работу, с чем очень помогли его бывшие коллеги.

Отношения были очень хорошими, но лишь в 2006 году влюблённые всё-таки решились скрепить свои узы официальной подписью.

Екатерина вспоминает: Игорь часто говорил ей, что уже «никогда не женится» из-за неудачного предыдущего брака. А сама Табашникова боялась большой ответственности в законных отношениях. Гражданский брак освобождал от обязанностей, так что в случае чего Екатерина могла «махнуть хвостом и улететь домой». Но однажды во время совместного ужина, актёр вдруг сказал: «Ну, мы в загс-то пойдём?». Екатерина отказываться не стала, но довольно быстро сменила тему.

А Старыгину эта идея очень даже понравилась, так что вскоре он вновь заговорил о свадьбе. Табашникова предупреждала: это же столько хлопот, документов и прочего! Но Игоря уже было не остановить. Впрочем, заниматься всеми трудностями бракосочетания в итоге пришлось его избраннице.

Уже после свадьбы Екатерине пришлось мириться с толпами поклонниц Игоря. Самый любопытный казус случился во время совместной поездки в Сочи.

– Все было замечательно, Игоря интеллигентно принимали, мы подружились с аниматорами, которые развлекали отдыхающих, — хорошие молодые ребята. Игорь даже провел для них что-то вроде небольшого мастер-класса. Как-то я задержалась в номере, а когда вышла на улицу, увидела, что на скамейке с Игорем уже сидят две какие-то дамы. И одна из них такая активная, ножки свесила и щебечет что-то без остановки: про мужа, про ребенка, про курортные поездки. Я подошла, села рядом с Игорем с другой стороны, так она меня «одарила» таким взглядом, как будто я посягнула на ее собственность. Игорь её не предупредил, что супруга здесь, и мне пришлось самой это сказать, причем в достаточно резкой форме, – поделилась Екатерина.

А одно из самых радужных воспоминаний совместной жизни было связано с 60-летием актёра, организация которого опять-таки легла на плечи его супруги. И, честно сказать, Табашникову есть за что похвалить.

До ресторана, где собрались друзья артиста, Игоря довезли на карете, запряженной лошадьми. Цирковые друзья Екатерины показывали фокусы с пуделями, в которых участвовал и сам именинник. Как отмечала Екатерина, её супруг очень любил собак – артист получал много радости от такого развлечения.

– Это незабываемый день — получилось все, что я задумала. Когда мы, нагруженные подарками, поднимались домой в лифте, Игорь обнял меня и сказал: «Спасибо, я тебя люблю». Эти три слова он произносил крайне редко..., – завершила свой рассказ Екатерина.

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