ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...

Собчак и Канделаки поругались из-за брендовых масок «от коронавируса»
Анастасия ШИЛОВА   
27 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.

Собчак и Канделаки поругались из-за брендовых масок «от коронавируса»


Дело в том, что у Канделаки есть собственный брендовый магазин косметических товаров, который срочно начал производить маски на волне повышенного спроса. По словам Собчак, на сайте бренда набор из пяти масок продают за 1000 рублей, и эта цена делает набор совершенно недоступным для большей части наших сограждан.

Тина не стала затягивать с ответом и заявила, что не пытается «срубить денег» на страхах людей. Она всего лишь столкнулась с нехваткой средств защиты в свободной продаже, поэтому было принято решение об открытии дополнительного производства. Кроме того, Канделаки сказала, что совершенно бесплатно обеспечила всех работников фирмы средствами гигиены, масками и антисептиками. Отметим, что компания у Тины действительно большая. А что касается цен, то маски выпускаются разные – стоимостью от 10-50 до 150 рублей за единицу.

Канделаки поинтересовалась у Собчак, кому та сама помогла в разгар эпидемии. А Ксения уклонилась от ответа, но заявила, что так называемый «бизнес» Тины полностью убыточен, и это видно даже непрофессионалам, а держаться на плаву Канделаки помогают только связи мужа.

В соцсетях мнения по поводу конфликта разделились. Одни поддерживают претензии Собчак, потому что «в такое время маски нужны больным и нельзя на этом зарабатывать». Другие считают, что компания выпускает продукт премиум-класса, который просто не может стоить дёшево.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 