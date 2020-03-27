Собчак и Канделаки поругались из-за брендовых масок «от коронавируса»

Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.

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Дело в том, что у Канделаки есть собственный брендовый магазин косметических товаров, который срочно начал производить маски на волне повышенного спроса. По словам Собчак, на сайте бренда набор из пяти масок продают за 1000 рублей, и эта цена делает набор совершенно недоступным для большей части наших сограждан.

Тина не стала затягивать с ответом и заявила, что не пытается «срубить денег» на страхах людей. Она всего лишь столкнулась с нехваткой средств защиты в свободной продаже, поэтому было принято решение об открытии дополнительного производства. Кроме того, Канделаки сказала, что совершенно бесплатно обеспечила всех работников фирмы средствами гигиены, масками и антисептиками. Отметим, что компания у Тины действительно большая. А что касается цен, то маски выпускаются разные – стоимостью от 10-50 до 150 рублей за единицу.

Канделаки поинтересовалась у Собчак, кому та сама помогла в разгар эпидемии. А Ксения уклонилась от ответа, но заявила, что так называемый «бизнес» Тины полностью убыточен, и это видно даже непрофессионалам, а держаться на плаву Канделаки помогают только связи мужа.

В соцсетях мнения по поводу конфликта разделились. Одни поддерживают претензии Собчак, потому что «в такое время маски нужны больным и нельзя на этом зарабатывать». Другие считают, что компания выпускает продукт премиум-класса, который просто не может стоить дёшево.

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