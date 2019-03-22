Слухи сгущаются вокруг Ротару: СМИ подозревают у певицы опасную болезнь

По Сети расползлись слухи о состоянии здоровья певицы Софии Ротару. Она сама утверждала, что пропала с отечественной сцены из-за непростых политических отношений Украины и России, но на деле может оказаться, что артистка всё это время боролась с опасным заболеванием.

С конца 2018 года Ротару не радует российских фанатов своими концертами. К тому же она даже не появилась на значимых для многих музыкантов фестивалях «Песня года» и «Золотой граммофон», да ещё и предложения о корпоративах она отвергает.

Сама Ротару оправдывала это напряжённой политической ситуацией, но «Экспресс газета» сообщает о других мотивах певицы. По информации издания, у Ротару вновь диагностировали туберкулез, который ей ставили ещё в 27 лет. Сейчас она проходит химиотерапию. Хотя говорят, что настоящий диагноз артистки ещё страшнее.

Но всё это – слухи, верить которым хочется далеко не всегда. Наверняка известно лишь, что в прошлом году певице стало плохо на корпоративе – у неё случился гипертонический криз. После этого у Ротару начались проблемы с памятью, а медики предположили, что певица могла пережить немало сердечных приступов.

Пока неизвестно, верны ли новые слухи о состоянии здоровья певицы. Но не она одна становится центром распространения различных домыслов. Многие звёзды, которые вынуждены бороться со своими болезнями, слишком уж часто пропадают в новостные ленты даже по самому незначительному и недоказанному поводу. Обсуждать такие слухи, конечно, не очень хорошо, но что поделать, если фанаты так сильно волнуются за своих любимчиков!

Недавно в Сети появилась информация о 88-летнем кинорежиссере Георгии Данелия. Ещё в феврале он попал в больницу в Москве с симптомами воспаления легких, но сейчас его состояние немного улучшилось: режиссер уже может сидеть, хотя ему ещё предстоит «научиться дышать».

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Не меньше новостей и слухов расходится по поводу трагедий. Смерти знаменитостей привлекают много внимания и многим людям приносят настоящее горе. Недавно Россия попрощалась с кинорежиссером Марленом Хуциевым . Его похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

. Его похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. А в память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне установят знак на здании Российской академии музыки им. Гнесиных. Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.

установят знак на здании Российской академии музыки им. Гнесиных. Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Слухами полнились последние дни певицы Юлии Началовой. Она долгое время скрывала от своих фанатов опасное заболевание, которое пагубно сказывалось на её здоровье – подагру. Но смерть артистки вызвала ещё больше вопросов, на которые решились ответить её отец и лечащий врач.

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