Марлен Хуциев упокоится на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны известного кинорежиссера Марлена Хуциева состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Обряд отпевания народного артиста СССР состоится вечером в среду, 20 марта, в московском храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах.

Марлена Хуциева не стало утром 19 марта. Режиссеру и председателю Союза кинематографистов России было 92 года.

Хуциев известен по режиссерским работам «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Был месяц май», «Бесконечность», «Люди 1941 года».

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