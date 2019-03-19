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Георгий Данелия: ему лучше, но предстоит «научиться дышать»
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2019 г.
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88-летний кинорежиссер Георгий Данелия, до сих пор находящийся в больнице в Москве, уже может сидеть. О небольших улучшениях в его состоянии рассказала супруга Галина Юркова-Данелия.

88-летний кинорежиссер Георгий Данелия, до сих пор находящийся в больнице в Москве, уже может сидеть.

По ее словам, народный артист СССР останется под наблюдением врачей и чувствует себя намного лучше. Супруга артиста рассказала РИА «Новости», что мужу еще предстоит «научиться дышать».

Известный режиссер попал в больницу в Москве с симптомами воспаления легких. Его даже вводили в искусственную кому.

Георгий Данелия прославился благодаря картинам «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино» и «Осенний марафон».

По инф. rosbalt.ru

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