Главным пособником онкологии назвали красное мясо

Онколог Андрей Пылев рассказал в интервью телеканалу «Звезда», какую диету следует соблюдать, чтобы уберечься от раковых заболеваний.

По его словам, главный «друг» онкологии — это красное и химически обработанное мясо, поэтому его потребление следует свести к минимуму.

А вот употребление клетчатки следует увеличить, так как ее недостаток также может провоцировать болезни. Основу здоровой диеты должны составлять овощи и сложные углеводы.

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Также для предотвращения опухолей враче рекомендует отказаться от слишком горячей еды.

При этом алкоголь, шоколад и кофе лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний, отметил Пылев.

Тем временем издание Science Alert опубликовало наиболее полное исследование ДНР исследование, которое провели ученые для выявления причин возникновения злокачественных опухолей. Выяснилось, что заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций, 80% которых были связаны с возрастом, а остальные — с наследственностью и образом жизни.

По инф. rosbalt.ru

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