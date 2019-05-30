Сын или внук? Фото Валерия Меладзе с ребенком на руках взбудоражило интернет

На днях в Инстаграме появилась необычная фотография, на которой 53-летний Валерий Меладзе держит на руках совсем крохотного малыша, которому на вид от силы месяц-два.

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Удивленные фанаты сразу начали строить предположения, кем приходится этот ребенок знаменитому певцу и продюсеру. А кое-что даже успел поздравить Меладзе с пополнением в семье.

К разочарованию поклонников, правда оказалась намного прозаичнее. Во время концерта в Алма-Ате одна из зрительниц вышла поздравить певца вместе со своим малышом. Валерий Меладзе взял кроху на руки и сфотографировался с ним, пошутив при этом, что такого молодого поклонника у него ещё не было.

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