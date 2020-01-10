«Рождественское чудо» для Джигарханяна: бывшая жена артиста простила обиды и вернулась к возлюбленному

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Скандал вокруг Армена Джигарханяна разразился несколько лет назад. Режиссёр влюбился в молодую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, но из этих отношений в итоге не вышло ничего хорошего.
Расставание Армена Джигарханяна с Татьяной Власовой тогда обсуждала вся Россия. Новые отношения режиссёра с молодой (для его возраста) пианисткой, их свадьба и непростой для обеих сторон развод стали поводом скандалов и слухов.
Разрыв тяжело дался Джигарханяну и отразился на его физическом здоровье - немало мы слышали новостей об очередной госпитализации артиста. Но довольно неожиданно ему на помощь пришла экс-супруга Татьяна, которая не только простила своему мужу обиды, но и вернулась из США в Россию, чтобы поддерживать бывшего супруга. Воссоединение случилось прямо перед Новым годом.
- Армен никогда не жаловался на самочувствие, но сейчас у него характер человека, которого хорошенько помяла жизнь. Два дня назад он впервые сказал: «Я тебя очень люблю». Я не знала, как реагировать, неужели надо прожить столько обид и разочарований, чтобы понять это, – поделилась Власова.
При этом Татьяна считает, что корнем всех проблем в жизни Джигарханяна была именно Виталина. В разговоре с журналистами Власова заявила, что пианистка думала лишь о деньгах, но увидев скромную жизнь своего избранника, сразу же пошла на попятную. Виталине удалось довести своего немолодого супруга до тяжёлого физического и морального состояния, но помогать ему справляться с этими трудностями она не стала.
Верная Власова даже не верит, что Джигарханян действительно любил Виталину. Она считает, что та просто плакалась режиссёру о своей несчастной жизни, а тот решил пожалеть «бедную» пианистку.
Но теперь это всё в прошлом - об Армене Борисовиче стала заботиться Власова вместе с сиделкой. Ради этого Татьяна даже продала своё жильё в США и немало дорогих для неё вещей. Видимо, бывший супруг был для неё дороже всего остального.
- Я не знала, что под конец жизни он будет такой немощный, – с горечью замечает Власова.
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