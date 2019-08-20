ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Армен Джигарханян выписался из клиники, но останется под наблюдением врачей
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Армена Джигарханяна, состояние которого врачи оценивают как удовлетворительное, из больницы забрал сын.  Несмотря на выписку, 83-летнему артисту, чье здоровье сильно ослабло в последнее время, назначили специальные процедуры и посещения врачей.

Армен Джигарханян выписался из клиники, но останется под наблюдением врачей


Данные о выписке Джигарханяна телеканалу «360» подтвердил его друг и официальный представитель Артур Согомонян. По его словам, режиссер чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 