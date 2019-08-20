Армен Джигарханян выписался из клиники, но останется под наблюдением врачей

Армена Джигарханяна, состояние которого врачи оценивают как удовлетворительное, из больницы забрал сын. Несмотря на выписку, 83-летнему артисту, чье здоровье сильно ослабло в последнее время, назначили специальные процедуры и посещения врачей.

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Данные о выписке Джигарханяна телеканалу «360» подтвердил его друг и официальный представитель Артур Согомонян. По его словам, режиссер чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении.

По инф. rosbalt.ru

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