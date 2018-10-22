Россияне считают, что самые авторитетные журналисты обитают в телевизоре

Жители России определили самых авторитетных и влиятельных деятелей СМИ. В итоге в тройке лидеров оказались сотрудники телеканалов «Россия 1» и «Первый» - Андрей Малахов, Владимир Соловьёв и Владимир Познер. Об этом сообщается со ссылкой на исследование группы ЦИРКОН.

Заказчиком опроса стал фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт». В рамках проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян» специалисты попросили россиян назвать самых авторитетных журналистов телевидения, радио, прессы и всемирной паутины. В итоге самыми узнаваемыми персонами в мире журналистики России оказались представители наших федеральных каналов, а Малахов, Соловьёв и Познер даже от своих коллег по цеху смогли неслабо оторваться. С печатными изданиями, радио и интернетом дела пошли гораздо хуже: россияне вспомнили так мало имён представителей этих СМИ, что они не смогли набрать даже минимальный статистически достоверный показатель. К тому же больше половины респондентов не смогли найти ответа на заданный вопрос.

При этом, по мнению исследователей, победители этого опроса даже не соответствуют главным требованиям россиян к функциям, которые должны выполнять профессиональные журналисты.

Так, авторы опроса считают, что Андрея Малахова лучше всего отнести к «шоуменам», но всего 9 процентов опрошенных отметили значимость этой роли в профессии журналиста. Соловьёва можно назвать «идеологом» (лишь 11 процентов заявили о важности этой роли). А Познера, объясняют исследователи, можно считать «просветителем»: на эту роль обратили внимание только 22 процента наших соотечественников.

Сами россияне наиболее значимыми обязанностями для журналистов назвали роли «информатора» и «комментатора» – 65 и 43 процента соответственно.

В исследовании участвовали люди старше 18 лет. За период с июля по август 2018 года 1604 человека успели ответить на вопрос о самых влиятельных журналистах России.

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