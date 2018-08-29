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Госдума обсудит новые "пенсионные идеи" Путина уже 31 августа
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2018 г.
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gos duma

Рабочая группа Госдумы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы 31 августа проведет заседание, на котором рассмотрит сегодняшние предложения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщила «Интерфаксу» руководитель группы вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, заседание назначено на 11 утра пятницы. Начнется оно с собсуждения предложений президента, уточнила она.

Путин в телеобращении выступил с рядом предложений о пенсионной реформе. Основное — повышение пенсионного возраста для женщин не на планируемые 7, на только на 5 лет (до 60-ти), льготы для многодетных матерей и работников «вредных» производств, разработка гарантий трудоустройства работников старшего поколения, повышение до 11 тыс. рублей пособий по безработице для уволившихся по собственному желанию сотрудников предпенсионного возраста, сохранение на нынешнем уровне возраста льгот по налогам для старшего поколения.

По инф. rosbalt.ru

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