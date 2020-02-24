«Разница в возрасте — это трудно»: Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной

Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
Вот и сейчас, всего после двух лет отношений, актёр расстался со своей возлюбленной Мейталь Доэн. Причём, если верить словам экс-любовницы Аль Пачино, он сам виновен в разладе – слишком уж скупым и старым оказался оскароносный и богатый актёр.
Стоит отдать должное, Аль Пачино не только был одним из самых завидных любовников планеты, но и сам не стеснялся использовать это в своих целях. Женат актёр не был, зато число его неофициальных отношений почти не поддаётся подсчёту. Модели, звёзды Голливуда и телеведущие уже попадали в любовный капкан к именитому сердцееду, а его последней «жертвой» стала израильская актриса Мейталь Доэн.
Вместе со своей пассией Аль Пачино нередко появлялся на крупных мероприятиях, из-за чего многие решили, что артист наконец-то нашёл любовь всей своей жизни. Это при том, что разница в возрасте у этой пары составляла целых 39 лет!
Но теперь всё встало на свои места. После расставания актриса призналась. что возраст её бывшего создавал некоторые проблемы.
– Я старалась не думать об этом, но он уже все-таки пожилой мужчина. При всей моей любви к нему, это не могло длиться дольше. Разница в возрасте — это трудно, – призналась Доэн в разговоре с журналистами.
А вот дальше пойдут неожиданные откровения. Мейталь часто обвиняли в том, что она встречается с уже довольно пожилым актёром только ради его несметных богатств. Однако после расставания актриса сама обвинила Аль Пачино в излишней скупости.
– Как бы мне вежливее выразиться о том, что он не любит тратить деньги? За все время я получала от него лишь букеты, – заметила Доэн.
Верить или нет – дело лично каждого. А нам лишь остаётся упомянуть ещё несколько интересных фактов о легендарном актёре. Он имеет действительно внушительное состояние в 180 миллионов долларов. По всему миру у Аль Пачино есть своя недвижимость, а в гаражах стоит целая коллекция автомобилей.
Найдёт ли Аль Пачино замену ныне бывшей возлюбленной, пока не ясно. О личной жизни актёр говорить не любит, так что, даже если мы узнаем о его новой избраннице, то довольно нескоро.
Любопытно, что Мейталь Доэн, несмотря на обвинения в адрес Аль Пачино, всё ещё считает его близким другом и хорошим учителем. К тому же именно он познакомил девушку с людьми, которые вполне могут продвинуть молодую актрису в кинематографе.
А самого Аль Пачино продвигать никуда не надо. Он до сих пор снимается, в свои-то 79 лет, и даже умудряется попадать в список номинантов на «Оскар». Последний раз он удостоился такой чести после блестящего исполнения главной роли в фильме «Ирландец», который в прошлом году имел большой успех у зрителей по всему миру.
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«Разница в возрасте — это трудно»: Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной
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