Путин "прекрасно понимает" людей, недовольных пенсионной реформой

«Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Но во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю», — отметил президент Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай». Таким образом, Владимир Владимирович продолжает морально оправдывать "пенсионную повышку" - в качестве "необходимых, но болезненных изменений в пенсионное законодательство".

Напомним, что пенсионная реформа предполагает постепенное — с 2019 года — повышение пенсионного возраста на 5 лет (до 60-ти лет для женщин и до 65-ти — для мужчин), а также введение понятия «предпенсионеров». Законы также устанавливают уголовную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста и увеличивают до 11 тыс. рублей пособие по безработице для таких граждан. Пакет законов подписан 3 октября.

Напомним, что одновременно с собственноручным подписанием непопулярных законов, Владимир Владимирович публично признал: поправки к пенсионной реформе не принесут ожидаемого ранее дохода для бюджета. И это при том, что на протяжении нескольких месяцев пропаганда утверждала необходимость повышения пенсионного возраста (т.е. фактического уменьшения числа получателей пенсии) именно сокращением казенных трат.

Напомним, что принятая "пенсионная повышка" обернулась значительным падением популярности власти (в частности, на региональных выборах в сентябре люди продемонстрировали готовность голосовать "за кого угодно, кроме ставленников власти"). И мужество Владимира Путина, продолжающего разменивать свой немалый авторитет во имя сомнительной реформы, способно вызвать уважение... Хотя некоторые "недоброжелатели" назовут это, скорее, "твердолобостью".

Стоит напомнить, что проводимая пенсионная реформа критикуется с разных сторон. Для рядовых граждан это, конечно, прежде всего потеря остатков социальных завоеваний, отдаление "права на заслуженный отдых" (при том, что продолжительность жизни в стране и прогресс с ней весьма далеки от развитых стран, где действительно на пенсию люди выходят все позже и позже). Вызывает тревогу и положение "предпенсионеров" на рынке труда (пока предлагаемые властями меры по защите от безработицы выглядет не очень-то убедительно)... Но со стороны экспертов (причем, как "либеральных", так и "левого толка") реформа критикуется прежде всего потому, что она делается без увязки с изменениями в экономической политике: не меняется система государственно-олигархического капитализма, выступающего тормозом развития страны (все это имеет отношение к таким материям как рост доходов граждан и собираемость пресловутых отчислений в ПФР, среди почего).

Некоторые критические замечания по поводу пропагандистского флера вокруг пенсионной реформы - по ссылке.

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