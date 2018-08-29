Путин обвинил оппозицию в саморекламе, но призвал прислушиваться и к ней

Президент Владимир Путин в своем сегодняшнем телеобращении признал, что анонсированное повышение пенсионного возраста — крайне болезненный вопрос, который «волнует людей». Напомним, наиболее существенным предложенным им послаблением стало снижение планки пенсионного возраста с 63 до 60 лет. Есть и другие высказывания - и вот, в частности, чисто политическое: про оппозицию.

Путин считает, что сложностью и драматизмом пенсионного вопроса стремятся воспользоваться «все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные... для саморекламы и укрепления своих позиций». Ситуацию Путин характеризует как «неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе» (и он, безусловно, прав: любой судьбоносный для населения вопрос обязательно становится политическим фактором, для того демократию человечество и выстрадало...)

Но тут обращает на себя внимание важный акцент: оказывается, он попросил правительство изучить и использовать все конструктивные предложения по пенсионной реформе, в том числе и от оппозиции.

Это означает, что у противников нынешней власти (а это "легальная" КПРФ и другие силы, вплоть до сторонников Навального) появляется возможность кивать на мнение лидера нации и просить "выслушайте нас!"

Выслушают ли? Напомним, например, возражения против "пенсионной повышки" в формулировках депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова:



– Предлагаемое повышение пенсий не работает как довод в пользу реформы: средняя российская женщина от повышения пенсионного возраста теряет 1,35 млн рублей. Это несопоставимо с размером прибавки.

Депутат считает, что для решения проблемы есть другие выходы. Ему видится, что нужно увеличивать бюджетные вливания в ПФР, который уже сейчас на 40% дотируется из федеральной казны.

– Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер. Это и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, и пересмотр льгот по НДС для сырьевых экспортеров, и более жесткий контроль расходов бюджета. Правительство старательно не замечает этих предложений и продолжает повторять, что других путей для наполнения ПФР не существует, – считает Михаил Щапов.

Парламентарий настаивает на том, что правительство РФ должно отозвать законопроект и полностью пересмотреть налоговую и бюджетную политику. Её приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев.

Будет ли правительство прислушиваться к подобной "аргументации от оппозиции"? Поживем - увидим, но что-то подсказывает, что никакого восторга эти предложения не вызовут. Даже если Путин сказал - "прислушиваться..."

По инф. rosbalt.ru

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