Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Британский принц Гарри с супругой Меган Маркл в настоящее время отдыхают в Канаде. Именно там с ними произошел неприятный инцидент, о котором сразу стало известно журналистам.

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Гарри и Меган решили поужинать в одном из местных ресторанов, и чтобы договориться о визите, отправили в заведение охранников. Однако хозяин «Deep Cove Chalet», узнав о том, кто именно пожалует к нему на ужин, отказал в приеме королевской чете.



Тогда Гарри и Меган решили позвонить ресторатору, сохраняя анонимность, но тот догадался, с кем имеет честь разговаривать, и снова отказал супругам.



Своё решение хозяин ресторана объяснил заботой о безопасности принца и его супруги. Якобы в этом заведении её невозможно обеспечить на должном уровне, и поэтому королевской чете лучше будет поужинать в другом, более надежном, месте.

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