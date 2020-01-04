ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Ульяна АНТОНОВА   
04 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Британский принц Гарри с супругой Меган Маркл в настоящее время отдыхают в Канаде. Именно там с ними произошел неприятный инцидент, о котором сразу стало известно журналистам.

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан


Гарри и Меган решили поужинать в одном из местных ресторанов, и чтобы договориться о визите, отправили в заведение охранников. Однако хозяин «Deep Cove Chalet», узнав о том, кто именно пожалует к нему на ужин, отказал в приеме королевской чете.

Тогда Гарри и Меган решили позвонить ресторатору, сохраняя анонимность, но тот догадался, с кем имеет честь разговаривать, и снова отказал супругам.

Своё решение хозяин ресторана объяснил заботой о безопасности принца и его супруги. Якобы в этом заведении её невозможно обеспечить на должном уровне, и поэтому королевской чете лучше будет поужинать в другом, более надежном, месте.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 