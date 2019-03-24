РПЦ настаивает, что произведения культуры могут оскорблять чувства верующих

В Русской Православной церкви (РПЦ) выступают против идеи вывести из-под действия статьи УК РФ об оскорблении религиозных чувств театральные постановки, произведения изобразительного и киноискусства, выставки и музеи. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Упорство уважаемых церковников в попытке цензуирования явлений культуры - ведет нас в очевидный моральный и логический тупик...

Ранее сообщалось, что в концепции законопроекта есть норма, согласно которой содержание произведений различных сфер искусства (литература, музыка, живопись и прочее) и жанров, а также выставок, не подлежит квалификации как «публичные действия», подпадающие под действие статьи УК об оскорблении чувств верующих.

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Матушка Ксения объяснила позицию Церки тем, что «это все-таки публичные действия, предназначенные для публичного просмотра, и они однозначно относятся к тем публичным действиям, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих».

«Мы, конечно, будем добиваться, будем вести работу об исключении из законопроекта вот таких норм», — добавила она.

Игуменья уточнила, что представители РПЦ не вошли в состав рабочей группы, работавшей над концепцией законопроекта о культуре, хотя они выступали с такой просьбой.

Заметим, что сама по себе концепция "наказания за оскорбление чувств верующих" - очень сомнительна (понятие "чувства" - крайне субъективно, их можно задеть совершенно ненароком, кроме того, по-настоящему сильные чувства - оскорбить вообще невозможно, они не нуждаются в защите, т.к. являются одним из стержней человеческой личности; иначе мы приравниваем верующих к обычным неврастеникам и психически нездоровым людям). Но в случае с явлениями культуры - ситуация становится совершенно абсурдной. Дело в том, что вся история (и современность, и будущее!) мировой культуры - это сплошная полемика по поводу различных мировоззренческих концепций. И полемика с религиозными догматами (и межконфессиональная полемика тоже!), а также их переосмысление - двигала и будет двигать искусство, это неизбежная часть духовной жизни Человечества. На этом пути - "чувства" просто невозможно не задеть: будь то теологические конфликты Средневековья на тему "как изображать Троицу", рок-опера "Иисус Христос - Суперзвезда" или советская антикреликальная карикатура... Вот и мы, публикуя здесь картинку из советского журнала "Крокодил" - "совершаем публичное деяние, способное оскорбить чувства"...

Тут два шага до массового сожжения неодобряемых Церковью книг и картин, знаете ли. Мы (человечество) это все уже проходили.

По инф. rosbalt.ru

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