Похудеть ценой всего: диета чуть не довела молодую ирландку до гроба

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Сумасшедшее молодёжное стремление к стройному и красивому телу нередко доводит самых настырных и упорных до плачевных последствий. Кто-то не брезгует постоянной пластикой и банальными программами для редактирования фотографий, в чём недавно уличили самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер. А кто-то худеет столь стремительно и бесконтрольно, что практически убивает себя по ходу дела. 19-летняя ирландка попала в эту «ловушку похудания», из которой она еле смогла выбраться живой.
Кейтлин Хоррокс стала жертвой одного язвительного замечания. Знакомая семьи девушки однажды заметила, что когда-то была такой же «огромной» как Кейтлин, но в итоге смогла похудеть. Молодую девушку эта фраза задела так сильно, что она решила похудеть, чего бы это ей ни стоило. А заплатить пришлось собственным здоровьем.
Девушка стала потреблять всего 700 килокалорий в день, хотя человеку необходимо минимум 1,5 тысячи ккалорий. С такой диетой Кейтлин умудрилась похудеть на 60 килограммов за полгода, чему лишь радовались тысячи её подписчиков и многочисленные знакомые. Все хвалили девушку, и это очень льстило Кейтлин, так что она поначалу даже не замечала опасностей, нависающих над её жизнью.
Однажды она попыталась бросить диету, но не смогла. Просто организм отказывался усваивать еду, так что Кейтлин рвало по 10 раз за день, к тому же она постоянно чувствовала голод. Вскоре девушку госпитализировали с серьёзным диагнозом «гипофосфатемией». Эта болезнь вызывала постоянные приступы рвоты. Кроме того у девушки стали выпадать волосы, врачи выявили у неё заболевания десен, анемию и булимию.
Медики честно сказали Кейтлин, что диета убила бы её спустя пару месяцев. Её заставили перейти на сбалансированное питание, которое поможет ей окончательно встать на ноги. К тому же девушка хочет начать физические тренировки, чтобы спасти своё здоровье от смертельной диеты.
У молодой миллиардерши Кайли Дженнер проблем поменьше, хотя её методы сохранения красоты тоже здоровыми не назовёшь. В социальной сети Instagram опубликовали её фотографии «до» и «после», которые показывали результат пластических операций, на которые отважилась богатая знаменитость.
Дженнер уменьшила свою талию и значительно увеличила ягодицы с помощью хирургов красоты. На других снимках звезда явно пользовалась программами для редактирования фото, чтобы увеличить грудь и выровнять контуры тела.
Комментаторам в сети такой подход молодой миллиардерши не понравился. «Печально видеть, что они не уверены в себе и уродуют свое тело хирургией и имплантами. Кайли выглядела бы лучше, если бы занималась спортом», – заметила одна из пользовательниц.
Эталоны красоты требуют своих жертв, на которые с радостью идут молодые и без того красивые девушки. Ваши внучки, случайно, не перегибают палку в вопросе «шлифовки» своего тела? Здесь, как и везде, можно обойтись сбалансированным подходом, который включает в себя консультации у специалистов, качественные физические упражнения и, конечно же, правильную диету. О тонкостях здорового и красивого питания для всех возрастов можно почитать в любопытной подборке на сайте для пожилых «Мои года».
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